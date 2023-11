Addio Roma, niente rinnovo e firma rossonera

Calciomercato Roma, contesa europea e firma rossonera dopo la cessione: ex Inter decisivo, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Non poche questioni dovranno essere affrontate nel corso delle prossime settimane ai piani alti di Trigoria, laddove c’è consapevolezza rispetto ai limiti e alle difficoltà fin qui incontrate dalla squadra ma, al contempo, altrettanta conoscenza della situazione economica della Roma, che non grandi margini di manovra parrebbe poter garantire, almeno durante il mercato di gennaio, Tiago Pinto e adepti.

La stessa evoluzione delle trattative estive ha lasciato intendere come il GM cerchi gli incastri giusti a condizioni economiche sostenibili: questa strada, con ogni probabilità, sarà seguita anche dopo Natale, quando bisognerà cercare di capire e valutare in che modo ovviare alle defezioni generate da una questione infortuni che ha fin qui creato non pochi grattacapi a Mourinho e al proprio staff.

Proprio mentre si continuerà a inseguire una risalita in campionato che consenta di ovviare ai tanti passi falsi dell’inizio stagionale, le fila dirigenziali avranno il compito di ponderare decisioni circa eventuali affondi e valutazioni da condurre a inizio 2024, per il quale alcuni scenari parrebbero già dare qualche indicazione. Le problematiche fisiche di Smalling hanno infatti portato la Roma a considerare diverse ipotesi in difesa, al fine di integrare un pacchetto difensivo che ha accusato non poco l’assenza del centrale inglese e che numericamente, ovviamente, non risulta sufficiente per affrontare una stagione ricca di impegni delicati quanto ravvicinati.

Calciomercato Roma, il Flamengo segue Marcos Leonardo: è il sostituto di Gabigol

Al contempo, però, vanno anche evidenziati gli ultimi aggiornamenti su uno scenario che, sin dalla conclusione della precedente estate, pareva destinato ad andare incontro a nuovi approfondimenti durante la campagna acquisti invernale. Ci riferiamo, chiaramente, a Marcos Leonardo, per un cui addio al Santos servirà un’offerta quantomeno rasentante i 30 milioni di euro.

La Roma, come detto, non parrebbe intenzionata ad andare incontro ad un investimento così impegnativo, soprattutto alla luce degli altri scenari di mercato che potrebbero essere approfonditi prossimamente. L’interesse per il gioiellino brasiliano resta comunque vivido, all’interno di una contesa europea che coinvolge principalmente il Newcastle ma che non cancella, al contempo, la possibilità di vedere Marcos Leonardo cambiare casacca ma non continente.

Stando a quanto scrivono le penne sudamericane di Terra.com, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe ancora il Flamengo, che avrebbe individuato in lui l’erede di Gabigol. Le trattative per il rinnovo dell’ex Inter procedono a rilento in casa rossonera e ciò ha generato una certa attenzione nei confronti del numero 9 bianconero, individuato dal Santos come elemento tramite il quale generare alle casse della società un importante introito. I

l Flamengo, dal proprio canto, potrebbe iniziare una trattativa basata su un pagamento rateizzato e l’inserimento di qualche contropartita tecnica. La volontà di un giocatore consapevole di essere oggetto del desiderio di tanti club elitari del nostro continente, comunque, resta un altro fattore da non trascurare.