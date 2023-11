Grave infortunio e sconfitta storica, sostituti già pronti: Pinto avvisato

Calciomercato Roma, infortunio al ginocchio nella sconfitta ‘storica’: doppio sostituto già individuato.

Come abbiamo spesso evidenziato, la corrente parentesi stagionale permetterà di capire anche quali siano gli aspetti sui quali provare a intervenire nel corso del calciomercato di gennaio, quando anche ai piani alti di Trigoria dovranno essere bravi al concretizzare qualche operazione che permetta di ovviare almeno ad alcune delle varie defezioni palesate dalla squadra di Mourinho.

Quest’ultima si è distinta per un inizio di campionato difficile e macchiato anche da una serie importante di infortuni, per i quali Tiago Pinto e colleghi potrebbero essere portati al trovare gli scenari giusti per ben migliorare lo scacchiere e le sue risorse. A preoccupare, in particolar modo, sono le condizioni di Chris Smalling, da anni pilastro della squadra ma risultato a disposizione fino a questo momento solamente nelle prime tre giornate di campionato. Dalla sconfitta con il Milan in poi, l’ex United non è più tornato utile alla causa, alla luce di problematiche fisiche che gli stanno impedendo di tornare in campo.

Infortunio De Ligt contro il Saarbrucken, doppio sostituto: nuovo ‘avviso’ alla Roma

In tale ottica, dunque, si leggano i recenti ma ormai noti aggiornamenti relativi ai possibili rinforzi da concretizzare a gennaio. Per il mercato invernale, come si ricorderà, la Roma ha infatti messo gli occhi su alcuni profili che permettano di apportare modifiche e migliorie al terzetto arretrato, ben ovviando ad un’assenza prolungata e rispetto alla quale non si può restare inermi.

Gli interessi della Roma potrebbero però intrecciarsi anche con la delicata situazione del Bayern Monaco, reduce da una serata storica quanto negativa ieri, macchiata ulteriormente dall’infortunio di De Ligt. In occasione dei sedicesimi di finale della Coppa di Germania, la compagine di Tuchel è caduta a dir poco in modo sorprendente contro il Saarbrucken. Nella gara contro la squadra della regione tedesca del Saarland, Muller e colleghi si sono visti rimontare dopo il vantaggio acquisito nei primi minuti della partita.

Quest’ultima, come dicevamo, è stata contraddistinta anche dal serio infortunio di De Ligt, che ha portato l’ex Juventus a lasciare il campo in seguito ad una problematica al ginocchio che parrebbe a dir poco seria. In attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni, tale situazione potrebbe certamente amplificare la ricerca dei bavaresi di un rinforzo in difesa, per il quale si stava muovendo qualcosa già negli scorsi giorni.

Tra i vari monitorati, si ricordino anche i nomi di Dier e Chalobah, accostati anche alla Roma nel corso del recente passato e circa i quali il Bayern Monaco potrebbe adesso approfondire in modo maggiormente veemente discorsi finalizzati all’allungare quantitativamente e qualitativamente un reparto che, con ogni probabilità, pare destinato a perdere De Ligt per non poco tempo.