Hanno ritirato la squadra dal campionato: comunicato UFFICIALE

Hanno ritirato la squadra dal campionato, la clamorosa notizia sta circolando in queste ore dopo il comunicato ufficiale del club

La nostra Serie A non sta vivendo certo un periodo idilliaco. Negli ultimi mesi infatti abbiamo assistito al propagarsi dell’inchiesta del calcio scommesse, in cui erano coinvolti, o presunti coinvolti, diversi calciatori del campionato nostrano, tra i quali figuravano nomi del calibro di Tonali, Fagioli e Zaniolo.

A parlare per primo di questo scandalo fu Fabrizio Corona, che aprì così il vaso di Pandora, dando inizio ad un’inchiesta che sembrava destinata a scuotere le fondamenta del nostro campionato, ma a quanto pare così non è stato. Corona disse che gran parte degli esponenti di Serie A, calciatori e non, erano coinvolti nel giro di scommesse illegali, tuttavia almeno finora, gli unici che dovranno scontare una condanna sono soltanto Tonali e Fagioli, mentre non dovrebbero esserci sanzioni per Zaniolo, che pare non avesse mai scommesso sul calcio.

Dopo questo brutto scandalo, l’ennesimo che il sistema calcistico italiano ha dovuto affrontare, un’altra notizia ha scosso il campionato, con una squadra che ha comunicato ufficialmente il ritiro.



Squadra ritirata dal campionato: comunicato ufficiale

La notizia ha lasciato di stucco l’intera nazione, una cosa simile, a campionato in corso probabilmente non era mai successa nella storia recente del nostro calcio, eppure il Lamezia Terme, squadra che milita nel campionato di Serie D, ha annunciato con un comunicato ufficiale il suo ritiro dal campionato, ecco le motivazioni che hanno portato a questa scelta.

“Il progetto FC Lamezia Terme è nato con l’obiettivo di creare un’unica identità calcistica per il territorio per aspirare ai campionati dei professionisti. Preso atto che alla terza stagione sportiva gli obiettivi non sono stati raggiunti, la società ha deciso di rinunciare al campionato in corso. Il più grande ringraziamento va ai Lametini che con coraggio, passione e determinazione hanno creduto in questo progetto sportivo. Rimaniamo convinti che lo sport rappresenta un volano di sviluppo per la città. Nelle prossime ore sarà indetta una conferenza stampa“

Il Lamezia Terme dunque annuncia così, con un comunicato che ringrazia i tifosi, e che spiega le motivazioni di questa difficile scelta, il suo ritiro dal campionato, notizia che ha scosso non solo i tifosi Lamentini ma tutta Italia per le modalità in cui è avvenuto.