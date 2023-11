La Roma sfida Monchi: affare gratis, nuova svolta a sorpresa

L’intreccio con Monchi potrebbe rappresentare una traccia importante delle prossime mosse di mercato della Roma. Ecco i dettagli.

Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, diversi club sono già all’opera per non farsi trovare impreparati e sfruttare quelle occasioni che potrebbero presentarsi. Tra questi c’è sicuramente la Roma, che in questo primo scorcio di stagione è stata costretta a fare di necessità virtù, alla luce dei numerosi infortuni che hanno falcidiato la compagine giallorossa.

Al di là di questo, però, i capitolini vaglieranno occasioni importanti soprattutto sulle corsie esterne. Alla luce della situazione contrattuale di Spinazzola, ad esempio, un investimento per puntellare la corsia mancina non è affatto da escludere. Sotto questo punto di vista, non sono pochi i profili attenzionati dai giallorossi, che stanno scandagliando il terreno alla ricerca del profilo adatto in termini di qualità-prezzo. A tal proposito, occhio all’evolvere della situazione legata a Borna Barisic.

Calciomercato Roma, sfida all’Aston Villa per Barisic: lo scenario

Secondo quanto evidenziato da calciomercato.com, infatti, un nome che stuzzicherebbe e non poco la dirigenza giallorossa porta dritti al laterale mancino in forza ai Rangers. Si tratterebbe di un profilo che, in tempi e in modi diversi, è stato già seguito dalla Roma. Barisic è legato al club scozzese da un contratto in scadenza nel 2024 che non è stato ancora rinnovato. Motivo per il quale il suo dossier è finito nella lista di diversi addetti ai lavori.

Oltre alla Roma, infatti, anche l’Aston Villa di Monchi avrebbe cominciato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Per adesso non si segnalano offerte concrete né dalla Roma né dal club di Birmingham. Tuttavia, si tratta di una traccia da monitorare con attenzione, in quanto potrebbe portare a sviluppi a sorpresa nel corso delle prossime settimane. Staremo a vedere cosa succederà.