Mourinho al posto di Zidane, esonero ‘scontato’: ci sono le cifre

Esonero ‘scontato’ ed effetto domino con Conte e Mourinho, tutte le cifre: anche la Roma può essere coinvolta, ecco cosa sta succedendo.

Non sono certamente mancati gli argomenti di discussione in casa Roma nel corso delle ultime settimane, contraddistinte da un’attenzione mediatica a dir poco importante rispetto alla trasferta di San Siro, spentesi poi con la sconfitta di Lukaku e colleghi nella delicata trasferta di domenica scorsa. Gli uomini di Mourinho sono adesso attesi dal dover palesare nuove risposte dopo le difficoltà incontrate in quel di Milano, provando a ripristinare il cammino positivo intrapreso a partire dalla sfida con il Frosinone circa un mese fa.

Come più volte evidenziato, il cammino di questo campionato potrebbe essere non poco importante per il mondo Roma tutto, alla luce delle diverse scadenze contrattuali tra le fila della squadra e della dirigenza, oltre che delle tante situazioni che imporranno il dover ponderare decisioni in base alle disponibilità economiche conseguenti dal raccolto sul campo dalla squadra. Da qui, dunque, la grande importanza rivolta al cammino che permetta di arrivare in Champions League, rappresentante ad oggi il grande obiettivo di un club che, indipendentemente dai risultati sportivi, pare destinato a salutare Mourinho a fine anno.

Esonero scontato Ten Hag, ‘coinvolto’ anche Mourinho: ci sono Zidane e Conte

Dopo un’estate già non poco ricca di discussioni e attese circa la posizione del tecnico nella Capitale, la prossima potrebbe essere contraddistinta in casa Roma dalla ricerca di un valido alter-ego dello Special One, prossimo ad una scadenza fissata al 30 giugno 2024. Ad oggi non risultano essere presenti ingredienti che lascino intravedere margini per un prolungamento contrattuale e, in tale ottica, i tanti aggiornamenti relativi alle panchine europee meritano sicuramente di essere considerati.

I vari incastri e le tante situazioni che potrebbero nascere, infatti, paiono destinate ad avere possibili ingerenze anche tra le fila giallorosse. In particolar modo, non sfugga l’indizio di Betfair relativo al possibile esonero di Ten Hag, reduce da un inizio in campionato tutt’altro che brillante e da una gestione dello spogliatoio macchiata da non poche difficoltà fino a questo momento.

La quota relativa ad un eventuale addio ad interim di Ten Hag è letteralmente scesa in picchiata, attestandosi sul 2/1 rispetto al 10/1 di qualche tempo fa. Questo significa che se, prima, la vincita corrispondeva a 10 volte l’importo scommesso, adesso si attesta solamente al doppio della puntata. Un indizio importante circa un addio ‘scontato’ che potrebbe avere ingerenze anche in casa Roma. Al Manchester United, infatti, era stato accostato anche Antonio Conte, oltre che uno Zidane che, approdando eventualmente in Premier, verrebbe depennato dalla lista di Florentino Perez per il post Ancelotti. Lista sulla quale, invece, figura ancora Mourinho.