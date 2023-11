Adani e Cassano, è finita: è UFFICIALE

Adani e Cassano, l’annuncio di Vieri chiude praticamente il format della Bobo Tv: ecco quello che ha detto l’ex calciatore dell’Inter in diretta Twitch

La storia d’amore è finita. The End. La parola fine è arrivata. Come sempre succede quando c’è qualcosa dove di mezzo ci sono gli uomini. Normale diremmo, ci sta. Ognuno ha i propri impegni e la propria vita. Ad annunciarlo in diretta è stato lo stesso ideatore della Bobo Tv, Vieri, che ha spiegato in pochi istanti una cosa.

“Volevo comunicarvi che da stasera ci sarà solo io alla Bobo Tv, ringrazio per la loro presenza Lele, Antonio e Nicola pure per la collaborazione. Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e da qui e faremo dei nuovi format”. Insomma, si chiude qui un’era che ha fatto sicuramente parlare di sé. “Ci saranno delle novità, comunicherò delle cose nuove”.

Adani e Cassano, l’annuncio di Vieri

Nell’ultima puntata quella di lunedì scorso un acceso scambio di vedute c’è stato tra Cassano e Vieri sulla questione Cristiano Ronaldo. Un Vieri che ad un certo punto è sembrato davvero spazientito da quello che è stato l’atteggiamento di Cassano. Poi la puntata si è conclusa come al solito, senza altri scossoni. Ma è evidente che qualcosa sia successo.

Vedremo adesso se la Bobo Tv – che c’è da dire la verità, ha portato in diretta Ronaldo il Fenomeno, Guardiola e De Zerbi, tra gli altri – riuscirà ad avere gli stessi numeri che si sono visti in questi anni.