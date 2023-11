Addio Abraham: 52 milioni a gennaio

Addio Abraham: prende sempre più piede la separazione tra l’attaccante inglese e la Roma, spunta addirittura un’offerta da oltre 50 milioni

L’infortunio di Tammy Abraham della scorsa stagione aveva posto la Roma in una situazione difficile. La delicata situazione economica in cui riversava, e riversa tuttora il club, aggiunta alle prestazioni poco brillanti dell’attaccante inglese, avevano portato la società a prendere la decisione di cedere il ragazzo, che aveva diversi corteggiatori in Premier League.

A rendere tutto più complicato è stato appunto il suo infortunio, arrivato nell’ultima giornata di campionato, e che lo ha costretto a rimanere ancora fermo ai box. L’ex Chelsea è vicino al rientro, che però potrebbe anche non essere in maglia giallorossa, bensì direttamente con un nuovo club.

Nonostante l’infortunio infatti Abraham ha ancora parecchi estimatori in Inghilterra, su tutti Chelsea e Aston Villa, che sembrerebbero intenzionati a trattare con la Roma una possibile cessione del centravanti. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero importanti novità riguardo la cessione dell’attaccante inglese, con un club di Premier che sarebbe pronto anche a portare una prima offerta a Tiago Pinto.

Addio Abraham: offerta monstre da oltre 50 milioni

Ancora incerto il futuro di Tammy Abraham nella capitale. Dopo il suo infortunio la società si era vista costretta a rimpiazzarlo, senza però poter contare sugli entroiti derivanti dalla sua cessione, proprio per questo in estate la ricerca di un centravanti è stata così difficoltosa per Tiago Pinto, che alla fine è però riuscito nel colpaccio.

Sfruttando gli ultimi giorni di mercato il portoghese è riuscito a portare a Roma nientemeno che Romelu Lukaku, per il quale il Chelsea ha fissato il prezzo a circa 40 milioni di euro, una cifra che i giallorossi potrebbero guadagnare dalla cessione proprio di Tammy Abraham.

Secondo quanto riporta il portale Fichajes.net il suo nome non è mai passato di moda a Stamford Bridge, con i Blues che sognano ancora di riportarlo a Londra, proprio per questo la dirigenza starebbe preparando un’offerta da circa 50 milioni di euro per convincere i giallorossi a lasciar partire l’attaccante.

Questi soldi potrebbero essere reinvestiti per l’acquisto a titolo definitivo di Romelu Lukaku, che diventerebbe così a tutti gli effetti un calciatore della Roma, ecco perché Pinto ha tutto l’interesse nel provare a chiudere l’affare con i Blues.