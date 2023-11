Addio Mourinho, sostituto choc dalla Premier League

Addio Mourinho e sostituto a sorpresa dalla Premier League, ecco cosa potrebbe succedere a fine anno. Gli ultimi aggiornamenti in casa Roma.

Tanti aspetti stanno stimolando le attenzioni dei tifosi della Roma e degli stessi addetti ai lavori nel corso di questa parentesi delicata quanto importante di stagione. In casa giallorossa, infatti, c’è consapevolezza di dover cercare di risalire una classifica che colloca attualmente Lukaku e colleghi in una regione poco nobile e certamente dissimulante i reali valori della rosa, al netto delle tante defezioni e limiti generati da una serie di infortuni che hanno fin qui impedito a Mourinho di poter contare su uno scacchiere al completo.

In questa fase, dunque, l’attenzione è rivolta alle questioni di campo e alla ricerca delle giuste contromisure che permettano di ovviare alle su citate asperità legate alla situazione infermieristica, della quale è possibile che si tenga conto ai piani alti di Trigoria in vista del non lontanissimo calciomercato del mese di gennaio.

De Zerbi al posto di Mourinho, nuova suggestione Friedkin: le ultime in casa Roma

A generare una certa attesa e preoccupazione, però, sono anche aspetti legati al futuro meno immediato, alla luce delle diverse scadenze contrattuali presenti nella società dei Friedkin e, in particolar modo, della posizione di un Mourinho che, ad oggi, si trova a circa nove mesi di distanza dal salutare definitivamente il club.

Il suo futuro, ovviamente, non può che essere motivo di attenzione e attesa, con una serie di ingerenze provenienti anche dall’estero e che potrebbero impattare sulla posizioni e le prossime decisioni dello Special One. Quest’ultimo, ad esempio, non ha mai presentato disdegno rispetto ad una conclusione di carriera in Arabia, proprio mentre intrecci sulle panchine europee potrebbero liberare spazi interessanti e potenzialmente in grado di toccare anche un nome sempre affascinante come quello del portoghese.

Al netto di ciò che sarà di Mourinho, qualora l’esperienza di quest’ultimo non continuasse nella Capitale, i tifosi della Roma si chiedono quali possano essere le soluzioni escogitate dai Friedkin. A tal proposito, gli ultimi aggiornamenti di Calciomercatonews.com parlano abbastanza chiaro ed evidenziano come anche in casa Roma possa prendere quota l’ipotesi De Zerbi. L’ex Sassuolo è uno dei nomi più caldi del momento e intriga non poco a livello europeo: ecco, dunque, che anche i Friedkin potrebbero farci un pensiero, sempre tenendo d’occhio tanti altri scenari, tra cui quello di un Antonio Conte che avanzerebbe però, ovviamente, ben altre pretese e richieste rispetto al mister del Brighton.