Futuro Mourinho e panchina Real Madrid, nuovo addio dopo Ancelotti

Addio Real Madrid, saluta con Ancelotti a fine anno: Florentino Perez ha già deciso. L’effetto domino tocca anche Mourinho e Zidane.

Sono certamente tanti gli aspetti in grado di far discutere nel corso di questa parentesi stagionale della Roma, contraddistinta da una continuità di risultati iniziata dopo la sconfitta di Genova e durata fino a domenica scorsa contro l’Inter, in occasione del secondo big match del campionato degli uomini di Mourinho.

Se è vero che lo scacco inflitto dalla compagine di Inzaghi a Lukaku e colleghi ha sollevato non poche discussioni e analisi, è altrettanto giusto evidenziare l’importanza di una ripartenza immediata, ai fini di una felice costruzione di un presente che risulta ad oggi fondamentale per le evoluzioni del prossimo futuro del club e della squadra.

La corrente stagione condurrà, infatti, alla conclusione di diversi contratti attualmente vigenti tra i tesserati e il club dei Friedkin: tanti i nomi annoverabili nel corpo di esempi presenti in una situazione del genere, da Rui Patricio e Spinazzola a Tiago Pinto, passando ovviamente per un José Mourinho che, al netto di timori e paura la scorsa estate, ha alla fine deciso di restare per onorare un contratto sottoscritto quasi tre anni fa, onorando la vecchia parola data alla proprietà e, soprattutto, la promessa fatta ai tifosi dopo la finale persa a Budapest.

L’emblematico gesto compiuto dallo Special One in Roma-Spezia è ancora nella mente di tanti tifosi, concentrati adesso sul presente ma altrettanto curiosi e attenti su quelle che potrebbero essere le evoluzioni riguardanti il mondo giallorosso tutto, compresa la posizione del club rispetto allo Special One. Ad oggi, non paiono esserci i presupposti per un rinnovo del contratto, mentre sul futuro dell’allenatore restano ancora dubbi e incertezze.

Addio Ancelotti e sostituto in casa, Florentino Perez ‘scarta’ Raul: coinvolto anche Mourinho

La prossima estate, infatti, sarà ricca di novità e cambiamenti e anche le decisioni e le situazioni attuali potrebbero avere un’ingerenza di importanza non trascurabile. In particolar modo, abbiamo già visto come la delicata posizione di Ten Hag al Manchester United potrebbe liberare una nobile panchina in Premier League, con impatto anche sulle decisioni di Conte e Zidane.

Se il leccese resta ancora un sogno non proibito (ma difficile) per diverse società italiane, il francese ha attirato proprio l’interesse dei Red Devils, che fino a qualche tempo fa avevano monitorato anche lo stesso Conte. Ad arricchire tale situazione sono poi gli ultimi aggiornamenti de El Nacional, che evidenzia come Florentino Perez abbia deciso di non tenere in considerazione Raul come eventuale sostituto di Ancelotti.

Lo storico giocatore del Real Madrid allena attualmente in Primera Federacion la seconda squadra dei Galacticos ma avrebbe ormai deciso di lasciare la capitale spagnola a fine anno per arrivare a palcoscenici di primo livello. Questo, soprattutto, dopo aver capito di non essere nei piani di Florentino Perez per prendere eventualmente il posto di Ancelotti: la vacuità lasciata da quest’ultimo a fine anno pare destinata ad essere colmata con Xabi Alonso.

Occhio però a sorprese o evoluzioni, alla luce degli interessi del Real che, come raccontatovi nel recente passato, oltre che allo stesso Zidane, hanno toccato anche il nome di Mourinho e l’ipotesi suggestiva di un grande ritorno dello Special One sulla panchina più importante del mondo.