Incubo Mourinho, dietrofront UFFICIALE della Lega: il comunicato

Roma, data e decisione UFFICIALE: settimana infuocata e inizio con il botto per la squadra di Mourinho, dietrofront immediato.

La corrente parentesi stagionale sta generando non poca discussione all’interno del mondo giallorosso, alla luce dell’importante posta in palio offerta da questo spezzone di campionato, affrontato fino a questo momento dalla squadra di Mourinho con piena consapevolezza del dover recuperare terreno perduto ma, al contempo, con non meno coscienza rispetto alle tante defezioni generate dalla complicata situazione infermieristica.

In una fase particolare quanto importante come quella successiva alla sconfitta con il Genoa, Mourinho non ha potuto fare affidamento su diversi degli elementi più nobili della rosa, a partire dagli assenti di lunga data come Renato Sanches e Smalling, passando per Llorente, Dybala e Pellegrini, i cui forfait hanno ovviamente orientato lo stesso allenatore a proporre soluzioni e trame di gioco che tenessero conto della manchevolezza di determinate qualità all’interno dello scacchiere. A poche ore dalla sfida con il Lecce, per la quale si registrano i non trascurabili rientri di Renato Sanches e Dybala, intanto, arriva la decisione ufficiale circa il prossimo turno di Coppa Italia dei giallorossi.

Roma-Cremonese, tour de force Mourinho e dietrofront UFFICIALE della Lega

La coppa nazionale rappresenta da anni un vero e proprio tabù per i capitolini, alla luce delle tante difficoltà incontrate nel passato più o meno recente all’interno di una competizione che non poche soddisfazioni aveva saputo regalare a questa piazza nelle decadi precedenti. Senza scomodare tristi esempi di circa dieci anni fa, basti ricordare alcune eliminazioni non meno cocenti, come quella contro lo Spezia ai tempi di Garcia o la recente sconfitta casalinga contro la Cremonese.

Quest’ultima risale allo scorso febbraio, quando gli uomini di Mourinho si videro sconfitti dagli uomini di Ballardini in un quarto di finale che, dopo l’imposizione dei grigiorossi sul Napoli, pareva aver apparecchiato un comodo percorso a Pellegrini e colleghi verso le semifinali. Così non fu e, a circa un anno di distanza da quel complicato momento, la Roma si è vista ‘assegnare’ nuovamente quest’avversaria per il prossimo impegno di Coppa Italia.

Con la vittoria sul Cittadella, gli uomini di Stroppa si sono meritati l’accesso agli ottavi di finale, circa il quale arriva in questi minuti una novità tutt’altro che trascurabile. La partita dell’Olimpico era infatti stata programmata per martedì 2 gennaio 2024 alle ore 21, ossia due giorni dopo la gara esterna contro la Juve. Dopo qualche minuto, però, è arrivata la rettifica tramite comunicato ufficiale della Lega: qui si legge come la gara sia prevista mercoledì 3 gennaio, sempre alle ore 21.

Al di là dei tristi ricordi, il match cade in una fase a dir poco importante per la stagione della Roma, che due giorni prima di Natale affronterà il Napoli in casa, prima di volare per la vigilia di Capodanno in quel di Torino, direzione Allianz Stadium. Dopo di che, ci sarà appunto la sfida di Coppa Italia, precedente di qualche giorno la trasferta con l’Atalanta.

COMUNICATO UFFICIALE —-> https://bit.ly/49ijnMG