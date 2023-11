Mourinho aveva ragione, UFFICIALE: Taylor resta nel parcheggio

Mourinho aveva ragione, a sorpresa arriva la notizia UFFICIALE su Taylor : il direttore di gara resta nel parcheggio

La delusione della Roma per la finale di Europa League non è ancora scemata. Poteva essere una grande occasione per i giallorossi, sia per vincere una coppa di assoluto prestigio come l’Europa League, ma soprattutto per gli scenari futuri che un’eventuale vittoria avrebbe aperto ai giallorossi.

Grazie alla conquista dell’Europa League infatti la squadra di Mourinho si sarebbe assicurata l’accesso in Champions League, e si sarebbe anche garantita la possibilità di giocare la finale di Supercoppa europea contro il Manchester City, partita che sulla carta non avrebbe avuto storia, ma che avrebbe concesso alla squadra una vetrina così prestigiosa.

Purtroppo però Pellegrini e compagni sono usciti sconfitti da Budapest con una cocente sconfitta, che fa ancora più male per il modo in cui è arrivata. Assoluto protagonista della partita è stato l’arbitro Taylor, che con i suoi fischi, ma soprattutto con quelli mancati, ha purtroppo indirizzato la partita in favore degli andalusi. A pochi mesi da quella partita sembra essere finalmente arrivato il momento per il fischietto inglese di “pagare” le conseguenze dei suoi errori.

Mourinho aveva ragione: che fine per Taylor

Al momento Taylor è uno degli arbitri più discussi del panorama internazionale. Il modo in cui ha diretto la finale di Europa League tra Roma e Siviglia non è andato giù ai supporter romanisti, che purtroppo poi in aeroporto hanno dato sfogo a tutta la loro rabbia, quando hanno incontrato il fischietto inglese che si accingeva a tornare a casa con la sua famiglia.

Un episodio assolutamente da condannare, come è da condannare il modo in cui l’arbitro ha indirizzato il match, soprattutto perché non è la prima volta che episodi simili lo vedono coinvolto. Ci fu molto stupore quando il suo nome venne designato per le partite di Champions dopo quanto successo in finale di Europa League, ed anche quest’anno l’inglese ha attirato su di se l’attenzione dei media, risultando spesso inadatto a dirigere partite così importanti.

Anche in patria Taylor sta collezionando figure non proprio idilliache, dopo quanto successo in Wolverhampton Newcastle, quando il direttore di gara ha dato un rigore inesistente ai bianconeri arriva la stangata della lega: Taylor sarà retrocesso in Championship ed arbitrerà la gara tra Preston e Coventry. Una piccola rivincita per Mourinho, che nel parcheggio dello stadio nel post partita lo aveva definito “una disgrazia”