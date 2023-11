Roma, la luce in fondo al tunnel: fissata la data del rientro

Roma, per Kumbulla la luce in fondo al tunnel: il difensore vede il rientro e sarebbe già stata programmata la convocazione

Passo spedito. Vede la linea del traguardo, quella attesa da molto tempo. Forse troppo per uno come lui. Mourinho lo aspetta a braccia aperte, anche perché dietro, la Roma, ha bisogno di qualcuno. Perché a gennaio non solo Ndicka partirà per la Coppa d’Africa, ma anche perché non si conoscono i tempi di recupero di Smalling, ormai un mistero dopo lo stop dello scorso 1 settembre contro il Milan. Insomma, Kumbulla serve.

Sul fatto che ormai fosse entrato nella seconda parte dell’infortunio ne aveva già parlato il suo agente qualche settimana fa. A controprova di tutto questo ora ci sono pure le immagini che il Corriere dello Sport ha raccontato in un articolo: corre, calcia e testa il ginocchio facendo dei cambi di direzione. Il recupero prosegue con la giusta voglia di tornare in campo e con la consapevolezza di non dover accelerare per non buttare tutto all’aria. Anche perché lo spazio ci sarà, eccome.

Roma, Kumbulla tra un mese in Primavera

Entro un mese Kumbulla farà un test giocando con la formazione Primavera di Guidi. Se tutto dovesse andare liscio come si spera successivamente verrà convocato anche da José Mourinho. Si parla quindi di metà dicembre, forse inizio del prossimo anno per non rischiare davvero nulla. Ma dopo l’operazione dello scorso 9 maggio possiamo dire serenamente che Kumbulla vede la linea del traguardo.

Anche perché Marash oltre la seconda parte di stagione con la Roma ha come obiettivo l’Europeo con la sua Albania, scelta senza nemmeno girarci troppo intorno visto che avrebbe avuto la possibilità di giocare pure per l’Italia. Però al cuore non si comanda e da casa tifa per i suoi compagni. L’estate prossima infatti si gioca in Germania.