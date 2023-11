Roma-Lecce, nuovo forfait UFFICIALE: non si è allenato

Roma-Lecce, doppia assenza già nota e nuovo forfait nell’allenamento odierno: il comunicato UFFICIALE.

La sfida tra gli uomini di Mourinho e quelli di D’Aversa è in programma per domenica 5 novembre alle ore 18, esattamente ad una settimana di distanza dalla delicata trasferta di Milano, conclusasi con la sconfitta per Lukaku e colleghi al termine di una prestazione fortemente influenzata dalle tante assenze e contraddistinta da un’evidente ma giustificabile sterilità offensiva per i giallorossi.

Consapevoli della delicatezza dell’attuale momento stagionale, questi ultimi sono adesso proiettati al prossimo corpo di impegni delicati quanto ravvicinati che li attende da qui a metà novembre, quando ci sarà la terza pausa di un campionato che ha fin qui visto non poche volte arrancare la squadra di Mourinho. Ciononostante, prima dello scacco inflitto da Thuram a Llorente e compagni, la Roma si era distinta per un discreto percorso di rinascita, che aveva visto la squadra recuperare terreno in campionato e degnamente proseguire un cammino in Europa League avviato nel migliore dei modi.

Roma-Lecce, nuova assenza nell’allenamento odierno: il comunicato UFFICIALE dei salentini

Atteggiamento e risultati saranno adesso profondamente indicativi per comprendere lo stato di salute e guarigione di una squadra ancora ben lontana dalle posizioni di classifica cui pareva inizialmente destinata, dalle quali è stata fin qui separata soprattutto dalle tante difficoltà che hanno impedito a Mourinho di poter contare sulla massima efficienza dello scacchiere.

Le assenze di Smalling e Pellegrini sono sicuramente emblematiche, così come i forfait di Dybala e Renato Sanches, tornatisi ad allenare in gruppo nel corso di questa settimana e pronti a coadiuvare nuovamente con le proprie qualità una rosa calibrata a inizio anno proprio sulla presenza e le caratteristiche di giocatori come loro. Starà certamente a Mourinho, adesso, gestirne le energie in viste dei prossimi impegni, a partire da una gara con il Lecce che, tra le fila degli ospiti, potrebbe portare a qualche nuova assenza rispetto a quelle già previste.

Conferme e risposte definitive arriveranno nella giornata di domani, quando ci sarà l’allenamento di rifinitura dei salentini, prima della partenza verso la Capitale. Nella giornata odierna, intanto, a Corfitzen e Dermaku, si è aggiunta una nuova assenza, seppur per motivi ben meno importanti, come si legge nel comunicato ufficiale diramato in queste ore.

“D’Aversa ha potuto contare sull’intera rosa a disposizione ad eccezione di Corfitzen e Dermaku che proseguono nel lavoro personalizzato e di Listkowski, a riposo per un leggero stato influenzale. Domani la rifinitura al mattino al Via del Mare prima della partenza alla volta della Capitale“.