Salta il grande ritorno, via libera a metà per la Roma

La Roma si appresta a tornare in campo in Serie A dopo la cocente sconfitta rimediata nell’ultimo turno a Milano contro l’Inter, sconfitta che ha posto di nuovo al centro delle critiche l’allenatore José Mourinho, e l’atteggiamento che lui stesso chiede ai suoi giocatori in campo.

Al mister vanno riconosciute comunque le attenuanti del caso, ovvero le assenze. In una gara delicata come quella di San Siro avere a disposizione i vari Dybala, Pellegrini, Spinazzola e Renato Sanches avrebbe potuto fare la differenza, e consentire alla squadra di provare ad essere più spregiudicata grazie alle giocate de la Joya.

Non c’è tempo però per pensare al passato, perché è già il momento di reagire per gli uomini di Mourinho, che dovranno affrontare il Lecce all’Olimpico, dopo che i salentini sono stati eliminati in Coppa Italia dal Parma, per sperare di rimanere agganciati al treno Champions, obbiettivo dichiarato della stagione. Nel frattempo Tiago Pinto continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa, ma a quanto pare non sarà affatto semplice, su uno dei suoi pupilli infatti si fa forte la concorrenza dei club inglesi.

Salta il grande ritorno: Roma via libera per metà

Questo inizio di stagione ha evidenziato alcuni problemi nella rosa a disposizione di José Mourinho. La difesa è stato finora uno dei reparti più in difficoltà, come dimostrano i tanti gol subiti in così poche partite. Uno dei colpevoli principali è certamente Rui Patricio, che ormai non è più il portiere di esperienza e di sicura affidabilità che aveva dimostrato di essere negli anni precedenti, ma non è l’unico fattore che ha portato a subire tutti quei gol.

L’addio di Ibanez, insieme all’infortunio di Smalling e Llorente (con quest’ultimo da poco rientrato tra i titolari) ha di fatto indebolito la rosa, questo pone l’obbligo a Tiago Pinto di cercare rinforzi per il reparto arretrato, soprattutto perché potrebbe salutare la capitale anche Chris Smalling, il cui rientro è previsto a dicembre.

Sul taccuino di Tiago Pinto c’è sempre il nome del difensore dei Rangers Borna Barisic, che la Roma segue da diverso tempo, e che potrebbe essere vicino a salutare Glasgow. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ed il club sta cercando in ogni modo di provare a rinnovarne la scadenza, tuttavia il calciatore pare aver voglia di cambiare aria, il che renderebbe un suo trasferimento nel mercato di gennaio molto probabile.

Sul calciatore si stanno facendo avanti diversi club di Premier League, tra cui anche il Nottingham Forrest, che starebbe provando a convincere il calciatore a trasferirsi in Inghilterra, anche se per ora le avanches non sono state accettate, in quanto il difensore vorrebbe continuare a giocare le coppe europee.