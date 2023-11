Calciomercato, 5 milioni e addio Roma

Calciomercato, bastano solo cinque milioni e la Roma si vede costretta a dirgli addio: l’affare andrà in porto

È la vigilia del match tra Roma e Lecce, una gara in cui i giallorossi sono chiamati a riscattarsi dopo la cocente sconfitta contro l’Inter, che rischia di gettare la squadra in una nuova crisi, dopo quella già affrontata ad inizio campionato.

Durante le prime uscite stagionali si è faticato parecchio nel trovare la vittoria, come dimostra la classifica, dove nonostante quanto di buono fatto nell’ultimo mese i giallorossi non sono ancora riusciti ad avvicinarsi considerevolmente alla zona Champions.

Il quarto posto è l’obbiettivo principale della società, e l’accesso alla Champions League è un tassello fondamentale nel progetto di crescita che i Friedkin hanno in mente, proprio per questo la Roma potrebbe pensare di intervenire sul mercato già nella sessione invernale, con Tiago Pinto che avrebbe sondato già diversi nomi di possibili calciatori che potrebbero essere acquistati dal club. Su uno dei nomi sul taccuino di Pinto però ci sarebbe parecchia concorrenza, e le ultime notizie non fanno ben sperare il gm portoghese, che rischia di farsi soffiare l’affare.

Calciomercato, saluta la Roma: affare da 5 milioni

A due mesi dall’inizio della sessione invernale di calciomercato cominciano a farsi sempre più insistenti le voci riguardo i possibili obbiettivi giallorossi, con Tiago Pinto che sarà ancora una volta costretto a fare gli straordinari per venire incontro alle elevate richieste di mister Mourinho, la cui fame di vittorie non conosce limiti.

Uno dei primi nomi che sembravano potersi trasferire a breve nella capitale sembrava quello di Marcos Leonardo, attaccante del Santos, che però rischia di non arrivare mai in giallorosso, a causa della concorrenza di diversi club europei, ma non è l’unico.

Secondo quanto riportato dal portale OkFichajes.com uno degli obbiettivi di Pinto, ovvero il centrocampista Johnny Cardoso, sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Betis Siviglia, in un’operazione da circa 6 milioni di euro, in cui il club spagnolo acquisterebbe l’80% del cartellino del giocatore, che attualmente gioca in Sud America.

Se l’operazione dovesse andare in porto Tiago Pinto dovrebbe cancellare uno dei nomi dalla sua lista di possibili rinforzi, e si vedrebbe costretto a cercare un altro calciatore che soddisfi quei parametri a livello tecnico ed economico per rendere possibile l’operazione.