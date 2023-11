‘Disertano’ il match di Serie A: annuncio UFFICIALE

Con un comunicato apparso sul proprio profilo social, hanno spiegato le ragioni della scelta. Hanno detto basta. Ecco l’annuncio.

L’undicesimo turno di Serie A è entrato nella sua fase più calda. Si sono disputati diversi match importanti in questo sabato, che potrebbe riscrivere con maggiore chiarezza i contorni di una classifica piuttosto fluttuante.

La Roma è chiamata immediatamente a risollevare la china. Dopo il KO patito contro l’Inter, infatti, i giallorossi non vogliono permettersi ulteriori passi falsi. Sotto questo punto di vista, Dybala e compagni dovranno fornire immediatamente risposte sul campo. Tuttavia, nelle ultime ore, a calamitare l’attenzione mediatica è soprattutto la situazione che tiene banco a Firenze. L’alluvione che ha colpito la città nei giorni scorsi è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Anche in queste ore il capoluogo toscano sta facendo i conti con una vera e propria emergenza climatica, motivo per il quale la curva Fiesole, con un comunicato, aveva ‘spinto’ affinché Fiorentina-Juventus non si giocasse.

Fiorentina-Juventus, la Curva Fiesole diserta: annuncio UFFICIALE

Tuttavia, salvo clamorosi colpi di scena, la gara del ‘Franchi’ dovrebbe disputarsi regolarmente. Ecco perché la parte più calda della tifoseria Viola, con un lungo post apparso sui propri profili social, ha annunciato che non sarà presente allo stadio. La Curva Fiesole, dunque, sarà vuota in occasione di Fiorentina-Juventus. Ecco la nota ufficiale:

“Come tutti sapete, la Curva Fiesole ha espresso la propria idea rispetto alla gara Fiorentina-Juventus. La tragica crisi che ha colpito la nostra città ha messo in ginocchio intere famiglie e avrà delle conseguenze a lungo termine (…). La Curva Fiesole a fronte della decisione di giocare regolarmente la partita, non sarà presente sugli spalti. Non c’è niente da festeggiare: dare un segnale contro questa ingiustizia è un atto che ci viene dai nostri sentimenti ma anche dalla nostra ragione (…). Con un pensiero alle vittime di questa tragedia. Con tutte le persone che soffrono in queste ore”.