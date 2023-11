Lega Serie A “contro” la Roma: nota UFFICIALE per Mourinho

Lega serie A “contro” la Roma: dopo le parole di Mourinho viene rilasciata una nota UFFICIALE per rispondere alle sue dichiarazioni

Nel pomeriggio di oggi José Mourinho è stato molto duro nei confronti degli esponenti della Lega di Serie A, dopo la scelta di far giocare i giallorossi a pochi giorni dall’impegno in Europa. Lo Special One ha usato parole durissime e che non sono passate inosservate:

Noi parliamo di calendario dall’inizio del campionato, non da dopo l’Inter. Ma capisco che nel calcio c’è tanta gente che è arrivata con un paracadute, non è il loro mondo, non lo conoscono. Vengono per status, per politica, per bell’abito. Gente che non è cresciuta qui e devi rispettarle per il loro status. Ma non vale la pena commentare. È come se io parlassi di fisica atomica o di produzione cinematografica. Sono paracaduti che sono arrivati e sono qui e dobbiamo rispettarli.

Come prevedibile non è tardata ad arrivare la risposta di De Siervo, che ha condannato le dichiarazioni di Mourinho, ecco le sue parole

Lega Serie A “contro” la Roma: la nota ufficiale

Le parole del tecnico della Roma José Mourinho nel pomeriggio hanno scatenato la reazione degli esponenti della Lega Serie A, che hanno chiarito come in nessun modo le azioni di questo ente vogliano sfavorire una squadra a discapito di un’altra.

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, ha deciso di rispondere alle “accuse” dello Special One, rilasciando una nota ufficiale, di seguito viene riportato il comunicato:

«La Lega non commenta le dichiarazioni degli allenatori fintanto che queste non configurino delle accuse che minano la credibilità del prodotto Serie A. In questa circostanza, dopo la partita di San Siro, l’allenatore della Roma non si era limitato a evidenziare che il recupero tra le gare non fosse ideale, ma aveva accusato la Lega Serie A di aver voluto danneggiare il suo Club. Siamo dovuti intervenire per difendere la Lega ribadendo che gestiamo il calendario con professionalità ed equidistanza. È, infatti, di tutta evidenza che la Lega non fa “favori” a nessuno, ne’ tantomeno è “contro” qualcuno. Come noto i ricavi dei Club derivano principalmente dalle Televisioni e gli orari delle gare sono determinati soprattutto in funzione della massimizzazione delle Audience. La polemica era inutile perché, guarda caso, la partita Inter – Roma, anche in ragione della sua ideale collocazione oraria, ha registrato il maggior ascolto della decima giornata e la seconda miglior audience stagionale»