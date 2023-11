Provino decisivo e rientro fissato: ha deciso così

Provino decisivo e rientro fissato: per una volta Pellegrini ha deciso di fare le cose con calma senza affrettare i tempi. Obiettivo derby

Se domani in campo ci saranno sia Renato Sanches che Dybala, entrambi recuperati e con la Joya che potrebbe scendere in campo dal primo minuto, rimane in infermeria con l’obiettivo derby Lorenzo Pellegrini. Il capitano ha deciso di non stringere i denti questa volta, giustamente anche, aggiungeremmo, per essere pronto per quella che è la partita più sentita da queste parti. La partita contro la Lazio.

Niente convocazione per lui – lo spiega il Corriere della Sera – contro il Lecce. Ma nel mirino c’è la gara di giovedì prossimo in Europa League contro lo Slavia Praga (settore ospiti pieno con mille romanisti presenti) per mettere qualche minuto nelle gambe, capire come va con il problema che lo sta tenendo fuori, e mettersi a disposizione per la stracittadina che potrebbe indirizzare la stagione. Sia da un lato che dall’altro, visto che la squadra di Sarri ci arriverà dopo la sconfitta di ieri sul campo del Bologna che ha tolto tutte le certezze che loro avevano conquistato superando la Fiorentina all’ultimo minuto.

Provino decisivo per Pellegrini in Europa

Obiettivo ben chiaro, quindi, nella testa di Pellegrini: prima trasferta europea e poi derby di domenica prossima. La sua assenza ovviamente si sente, le sue qualità danno a Mourinho la possibilità di giocare in maniera diversa ma anche e soprattutto la possibilità di poter decidere se giocare con due dietro a Lukaku oppure con il consueto 3-5-2 che ormai è il sistema di gioco scelto da un poco di tempo dallo Special One.

E poi c’è quel carisma del capitano che è fondamentale in una squadra ed è fondamentale in partite come quella di domenica prossima. Obiettivo chiaro, quindi: Pellegrini ha in mente solamente il derby e punta a prenderselo. Col provino decisivo giovedì.