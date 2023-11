Ribaltone Abraham: bye bye Roma, destinazione choc

Ribaltone Abraham, addio alla Roma sempre più probabile: si avvicina il ritorno in Premier League per l’attaccante inglese ex Chelsea

L’infortunio di Tammy Abraham della scorsa stagione aveva posto la Roma in una situazione difficile. La delicata situazione economica in cui riversava, e riversa tuttora il club, aggiunta alle prestazioni poco brillanti dell’attaccante inglese, avevano portato la società a prendere la decisione di cedere il ragazzo, che aveva diversi corteggiatori in Premier League.

Purtroppo a causa del lungo stop il discorso cessione è stato dovuto mettere in stand-by fino al recupero del centravanti, che scalpita per il rientro, previsto nel 2024.e La Roma però con un Romelu Lukaku in grande spolvero, ed un gallo Belotti ritrovato dal punto di vista realizzativo potrebbe non esserci più spazio nella capitale per lui.

Proprio per questo motivo la società si sta muovendo per provare a cederlo nella prossima finestra di calciomercato, il calciatore piace ancora in Premier League, dove è tuttora seguito dal Chelsea, sua ex squadra, ed è monitorato da diversi altri club, uno dei quali potrebbe provare a soffiarlo ai rivali Blues.

Ribaltone Abraham, futuro in Premier?

Tammy Abraham dunque potrebbe diventare il pezzo pregiato del mercato invernale, ma molto dipenderà anche dalla sua condizione fisica. L’attaccante inglese è vicino al recupero, e già si parla di un suo possibile trasferimento, solo qualche giorno fa il portale Fichajes.net parlava di una possibile offerta di 52 milioni per riportarlo a Londra, ma ci sarebbe un’altra squadra pronta ad anticipare i Blues.

Stiamo parlando dell’Aston Villa, che quest’anno vola sulle ali dell’entusiasmo trascinata da un grande condottiero, ovvero Emery, che sta facendo sognare tutta Birmingham con la sua squadra, che al momento sogna un posto in Champions League.

I Villains però sanno che molto dipenderà dal mercato, uno dei suoi migliori giocatori, ovvero Watkins, è seguito da diversi top club inglesi, che potrebbero strapparlo a Emery, che però vorrebbe trattenerlo. In caso di accesso in Champions League sarebbe più facile per la società riuscire a trattenere l’attaccante, nel frattempo l’allenatore ha richiesto al club una punta che possa essere il vice Watkins, e potrebbe essere proprio Tammy Abraham, tuttavia in questo caso il discorso verrebbe rimandato a giugno