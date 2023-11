Roma-Lecce, tre assenze UFFICIALI: la lista dei convocati

Roma-Lecce, il mister ha stilato la lista dei convocati in vista della sfida dell’Olimpico in cui ci saranno tre assenze importanti

La Roma si appresta a scendere in campo nel match contro il Lecce valido per l’undicesima giornata di Serie A. La vigilia della gara vede i giallorossi non ancora al meglio, seppur con alcuni dei calciatori chiave vicini al rientro dopo l’infortunio.

Stiamo parlando di Paulo Dybala e Renato Sanches, che dopo non esser stati a disposizione di José Mourinho per diverse partite sono pronti per poter di nuovo scendere in campo. La loro presenza dal primo minuto è in dubbio, tuttavia entrambi potranno essere in panchina, ma soprattutto potrebbero essere utilizzati a partita in corso, per mettere minuti nelle gambe per tornare in forma il prima possibile.

Dall’altra parte invece c’è il Lecce, fresco di una cocente sconfitta in Coppa Italia contro una squadra di Serie B, ovvero il Parma, che si è imposto in trasferta per 2-4 eliminando i giallorossi dalla competizione, e che arrivano a questa gara con alcune assenze che possono compromettere l’andamento della partita. Ecco i convocati di mister D’Aversa per la sfida dell’Olimpico.

Roma-Lecce, la lista dei convocati: tre le assenze

Settimana infuocata per il Lecce di D’Aversa, che in settimana ha subito una pesante eliminazione in Coppa Italia per mano del Parma, che era inizialmente andato in vantaggio di due reti, per poi farsi raggiungere dai padroni di casa e solo nel finale riuscire ad assicurarsi la vittoria con due gol de vantaggio.

La rosa di dei salentini è quella con l’ingaggio più basso di tutta la Serie A, nonostante questo i giallorossi sono molto lontani dalla zona retrocessione, occupando attualmente l’undicesima posizione della classifica.

Il mister Roberto D’Aversa ha stilato la lista dei convocati in vista della sfida di domani all’Olimpico, quello che salta subito all’occhio sono le assenze di tre calciatori importanti, ovveroDermaku, Corfitzen e Listkowski. Ecco la lista completa dei convocati:

🟡🔴 𝙄 𝙘𝙤𝙣𝙫𝙤𝙘𝙖𝙩𝙞 𝙙𝙞 𝙍𝙤𝙢𝙖 – 𝙇𝙚𝙘𝙘𝙚 11ª giornata della Serie A TIM, in programma domenica 5 novembre 2023 alle ore 18:00 #avantilecce pic.twitter.com/jPITbUOi72 — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) November 4, 2023

Portieri: Brancolini, Falcone, Samooja.

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Samjlovic, Touba, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani.

Attaccanti: Almovist, Banda, Burnete, Krstovic, Piccoli, Sansone, Strefezza.