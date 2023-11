Trattativa saltata: via libera Roma a gennaio

Trattativa saltata: la Roma può inserirsi per il calciatore, che potrebbe arrivare già nella finestra invernale di calciomercato

Durante questa prima parte di campionato abbiamo già visto i molti limiti che la rosa a disposizione di Mourinho può avere. La tenuta fisica dei calciatori è forse l’incubo peggiore, in quanto gli elementi a rischio infortunio sono tra quelli migliori in rosa, vedi ad esempio Paulo Dybala, che nonostante i continui infortuni quando gioca risulta sempre tra i migliori in campo.

Un altro giocatore a rischio è Renato Sanches, solo 98 minuti in maglia giallorossa, i cui infortuni ad oggi restano un mistero anche per l’allenatore ed il suo staff. A preoccupare i tifosi, ma soprattutto lo Special One però è anche la tenuta difensiva, la Roma infatti subisce molti, troppi gol, ancora di più se comparati con i numeri delle passate stagioni di Mourinho sulla panchina romanista.

Le colpe non si possono dare ovviamente solo a Rui Patricio, diventato secondo molti l’ombra del portiere di sicura affidabilità che ha dimostrato di essere nel suo primo anno nella capitale, ma a tutta la difesa, proprio per questo la società sta cercando rinforzi che possano elevare il tasso tecnico del reparto arretrato, con uno dei pupilli di Pinto che potrebbe essere sempre più vicino ad un trasferimento.

Trattativa saltata: la Roma può tentare l’affondo

I tanti gol subiti dunque hanno già posto l’obbligo alla società di intervenire sul mercato, in particolare per rinforzare il reparto arretrato, che ha dimostrato di essere quello più in difficoltà in questa prima parte di stagione, con ben tredici gol subiti in appena 10 partite giocate.

Proprio per questo Tiago Pinto ha scritto sul suo taccuino il nome di Eric Dier, fortemente richiesto da José Mouirnho, che spera di poter ingaggiare la stella del Tottenham già nella prossima finestra di mercato. L’inglese non è mai stato tra i titolari in questa stagione, ed il rapporto con la società è ai minimi storici, tanto che ogni possibilità di rinnovo (contratto in scadenza a giugno) sarebbero fallite.

Questo è il motivo che starebbe spingendo gli Spurs a voler cedere il difensore a gennaio, in modo tale da poter monetizzare con un suo addio, Dier però sarebbe di tutt’altro avviso, e vorrebbe aspettare la fine del suo contratto per avere più opzioni come free agent.