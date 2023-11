Addio Barcellona e occasione a zero: decisione presa

Addio Barcellona e occasione a zero: da quelle parti hanno deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. Pinto in corsa

Nell’ottica di proseguire la proficua tendenza di accaparrarsi giocatori in scadenza, per non inficiare sui bilanci, la Roma inizia ad odorare un potenziale accordo con i blaugrana, per rafforzare il proprio reparto difensivo con un calciatore di respiro internazionale.

Le indiscrezioni sono piuttosto chiare: la società calcistica Barcellona non ha intenzione di rinnovare il contratto con uno dei suoi talenti cresciuti nella cantera e, per la Roma, la soluzione a parametro zero appare perfettamente compatibile con le stringenti restrizioni imposte dal fair play finanziario.

Calciomercato Roma, cresce il sogno Sergi Roberto

Niente è ancora confermato, ma sembrerebbe ormai certa la decisione da parte del Barca di non rinnovare i contratti a Marcos Alonso e Sergi Roberto. Quest’ultimo, da sempre parte della rosa blaugrana, avrebbe ricevuto numerose offerte, soprattutto per quanto concerne le società d’oltreoceano dell’MLS. Difatti, non stupirebbe affatto se, una volta superati i 32 anni di età, il numero 20 decidesse di unirsi alla stessa Lega in cui, molti suoi ex compagni blaugrana, stanno concludendo serenamente la propria carriera. La nuova generazione proveniente dalla cantera sta rapidamente trasformando la formazione di Xavi che, adesso, non ha intenzione di perdere tempo e ritmo guardando al passato. Il Barcellona sta rinascendo dalle proprie ceneri e, il prezzo da pagare per confermarsi tra le fila blaugrana, potrebbe essere fin troppo salato: dal prossimo anno, infatti, sarebbero pochi i minuti che mister Xavi garantirebbe a Roberto senza contare quella che, in fase di rinnovo, si configurerebbe come una sostanziosa revisione delle cifre in ballo.

Ed è a questo punto che la società giallorossa potrebbe fare il suo ingresso nella scacchiera. Se è vero che, dalle informazioni in nostro possesso, non ci sono ancora stati contatti diretti tra le due parti, il calciatore spagnolo pare incarnare con sorprendente precisione le esigenze della formazione capitolina. L’improbabile rinnovo di Kristensen, sommato alla prevedibile vendita di uno tra Zeki Çelik e Rick Karsdorp, genererà un inevitabile fabbisogno di esterni difensivi a Trigoria. Se si considera poi, l’importanza di portare nella capitale un giocatore in scadenza, così da non inficiare la propria posizione nei riguardi del fair play finanziario, ecco che il profilo di Sergi Roberto si fa a dir poco succulento per la dirigenza giallorossa.

Volendo fantasticare, illudendosi che il calciatore spagnolo non cederà ai compensi e alla comodità calcistica della Major League Soccer, possiamo immaginare che questo innesto rappresenterebbe un considerevole passo in avanti per la rosa giallorossa. Abituato a spaziare con qualità tra le varie zone del campo, Sergi Roberto non è semplicemente colui che ha sconfitto il PSG in Champions League, ma anche e soprattutto una risorsa inestimabile per qualsiasi formazione: tanto pericoloso in zona offensiva, quanto attento e preciso in quella difensiva, il numero 20 sarebbe una gustosa risorsa per Mourinho, o chi per esso siederà sulla panchina della Roma. Ora, ai sostenitori capitolini, non resta che sperare che lo spagnolo si faccia ammaliare dalla bellezza della città eterna.