Formazioni ufficiali Roma-Lecce: la decisione su Dybala

Ci siamo, la Roma tra poco scende in campo per la gara interna contro il Lecce. Una sfida da vincere, in vista del match di Europa League a Praga di giovedì prossimo e soprattutto del derby della prossima settimana. C’era molta curiosità per capire e scoprire le scelte di Mourinho, soprattutto sull’utilizzo di Dybala e Renato Sanches, entrambi recuperati.

E Mou ha scelto di mandare in campo dal primo minuto l’argentino, nel 3-5-2 ormai collaudato, con Lukaku al suo fianco. Panchina invece per Renato Sanches, come era preventivabile. Ma andiamo a vedere tutte le scelte che il tecnico giallorosso ha fatto per cercare di portare a casa tre punti che potrebbero essere fondamentali per il proseguo della stagione.

Formazioni ufficiali Roma-Lecce, ecco le scelte di Mou

In porta Rui Patricio, difesa a tre composta da Mancini, Llorente e Ndicka. C’è Karsdorp a destra, al posto di Cristensen, mentre a sinistra gioca dal primo minuto El Shaarawy. In mezzo al campo Cristante al posto dello squalificato Paredes, Bove e Aouar ai lati. Davanti come detto Lukaku e Dybala.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Lukaku, Dybala.

LECCE (4-3-3); Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.