HIGLIGHTS E VOTI Roma-Lecce 2-1: scintilla Azmoun, furia Lukaku

HIGLIGHTS E VOTI Roma-Lecce 2-1, è appena terminata la sfida dello stadio Olimpico. Ecco sintesi, voti ed higlights della partita.

Gara importante per la squadra guidata da José Mourinho, chiamata a rialzare la testa dopo la sconfitta di San Siro in casa dell’Inter. La Roma ha la chance di sbloccare subito la gara, con il fallo di mano di Baschirotto punito con il tiro dagli undici metri. Lukaku però sbaglia il calci di rigore, pessima realizzazione facilmente letta da Falcone, è il primo rigore fallito dal belga in Serie A.

Partita ruvida, con il Lecce che si affaccia per la prima volta nell’area giallorossa al ventesimo minuto. Occasione per Aouar al venticinquesimo, bravo il portiere dei salentini a respingere il tentativo. Sfiora il vantaggio Dybala alla mezz’ora di gioco, il suo tentativo dal limite finisce di poco fuori. L’intervallo si chiude a reti bianche, gara ricca di emozioni ma avara di gol nella prima frazione di gioco. Poco prima dell’intervallo scatta un nuovo allarme sulle condizioni dell’argentino, presente però anche nella ripresa.

La prima occasione della ripresa è per gli ospiti, con il blitz offensivo di Pongragic ben contenuto da Rui Patricio. Poi Lukaku sbatte ancora sul muro Falcone, bravo il portiere dei salentini ad intervenire in parata bassa sul tentativo del belga.

HIGLIGHTS E VOTI Roma-Lecce 2-1: Lukaku si riscatta ed esplode l’Olimpico

Il primo cambio operato da José Mourinho vede il ritorno in campo di Renato Sanches, il portoghese entra al posto di Bove. A sbloccare la gara sono gli ospiti, il Lecce passa in vantaggio con Almqvist al minuto 72°. Sfiora il pareggio Dybala dopo un bel fraseggio con Lukaku, il tiro dell’argentino sfiora la porta del Lecce. Ospiti che sfiorano il 2-0 con Strefezza, fuori di poco il suo tentativo. A siglare il pareggio è Azmoun, alla sua prima rete in maglia giallorossa su assist di Zalewski. Pazzesca la rete di Lukaku, che si riscatta dal rigore sbagliato siglando il 2-1.

ROMA: Rui Patricio 6 ; Mancini 5.5 (78° Zalewski 6.5), Llorente 6, Ndicka 6; Karsdorp 5 (78° Kristensen 6), Bove 6 (70° Renato Sanches 5), Cristante 6, Aouar 5 (73° Azmoun 7), El Shaarawy 5.5 (78° Belotti 6); Lukaku 7, Dybala 6.5

MARCATORI: 72°Alqmvist, 91° Azmoun, 94° Lukaku

AMMONIZIONI: 17° Banda, 27° Dorgu, 76° Renato Sanches, 77° Ramadani, 81° Touba, 87° Strefezza, 89° Llorente, 96° Lukaku

A breve saranno disponibili gli highlights della partita