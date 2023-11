L’Arsenal lo soffia alla Roma: nuovo fulmine a ciel sereno

Calciomercato Roma, dalla Spagna emergono nuovi dettagli sull’irruzione dell’Arsenal, che potrebbe a questo punto sparigliare le carte. Ecco cosa sta succedendo.

Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, rumours ed indiscrezioni sulle nuove possibili trattative cominciano a tenere banco. Tra i club interessati a rinforzare il proprio organico e a valutare eventuali soluzioni c’è sicuramente la Roma.

I giallorossi stanno scandagliando il terreno per capire se intervenire ed eventualmente per rinforzare quale reparto. Oltre al rebus legato alle corsie esterne, infatti, in casa giallorossa continua a tenere banco la questione Marcos Leonardo. Il gioiellino del Santos, sul quale la Roma ha da tempo messo gli occhi, per il quale Pinto ha deciso (almeno per il momento) di non affondare il colpo. Seguito con interesse dalla Roma soprattutto la scorsa estate, quando è stato molto vicino a trovare un accordo con il club capitolino, il gioiellino brasiliano è ora finito nel mirino di altri club, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. A tal proposito, importanti novità trapelano dalla Spagna.

Calciomercato Roma, anche l’Arsenal su Marcos Leonardo: lo scenario

Finito nel mirino di diversi club inglesi – oltre che dell’Eintracht Francoforte – Marcos Leonardo avrebbe calamitato l’interesse anche di un’altra compagine. Stando a quanto riferito da fichajes.net, infatti, sul giovane attaccante del Santos avrebbe messo gli occhi anche l’Arsenal. I Gunners, da sempre molto attenti alla valorizzazione dei propri talenti, avrebbero cominciato a scandagliare il terreno per capire i margini di manovra.

Dopo l’inserimento del Manchester United, dunque, anche l’Arsenal si iscrive alla corsa per Marcos Leonardo. Non è escluso che questo possa causare anche un aumento del prezzo del cartellino del calciatore, per il quale il Santos fino a pochi mesi fa chiedeva non meno di 20 milioni di euro. Scenario da monitorare con estrema attenzione.