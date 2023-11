Roma-Lecce, non tutti l’hanno notato: il gesto di Lukaku

Roma, pazza gioia Lukaku e gol decisivo contro il Lecce di D’Aversa. Il gesto del centravanti di Mourinho non passa inosservato: ecco cosa è successo.

Se non sarà stata certamente la prestazione migliore della gestione di Mourinho, è altrettanto giusto dire che quella vista oggi contro il Lecce è stata una gara ben condotta da Lukaku e compagni, aggressivi e pronti a verticalizzare nella prima parentesi di gioco, prima che le energie fisiche e mentali iniziassero pian piano a venire meno nel corso della seconda frazione. Il rigore sbagliato dal belga e le diverse occasioni sciupate sono stati certamente alcuni degli ingredienti dei folli 90 e più minuti andati in scena oggi all’Olimpico, nel corso di una gara che pareva aver preso ormai una direzione ben precisa.

Il cinismo e l’attenzione difensiva del Lecce, unitamente alla poco concretezza della Roma nel corso di diverse parentesi di gioco, stavano portando i capitolini al secondo scacco consecutivo, al termine di una partita certamente giocata meglio di quella di Milano ma che, ovviamente, con ben altro umore avrebbe apparecchiato la settimana prossima, contraddistinta dal doppio impegno con Slavia Praga e Lazio che grande ingerenza potrebbe avere ai fini del proseguimento del cammino della compagine di Mourinho.

Roma, pazza gioia e ‘coraggio’ Lukaku: il gesto durante l’esultanza contro il Lecce

Come diverse volte accaduto in passato, la Roma ha dimostrato di non arrendersi mai e di credere fino alla fine nel proprio modus operandi e nelle proprie forze. Un segnale importante, emblema di compattezza e unità all’interno di una squadra che, al netto di defezioni, errori ed aspetti da migliorare, resta coerente nella sua unità di gruppo e consapevolezza rispetto alle proprie capacità e a quelle del mister.

La follia e la gioia dei minuti finali sono paragonabili a quelle recentemente vissute con il Monza, anche in questo caso propiziate da un atteggiamento propositivo e importante di Azmoun, in gol al 91 esimo in occasione del momentaneo pareggio. Inutile dire, poi, che il punto più elevato sia stato toccato al momento della rete di Romelu Lukaku, immediatamente successiva a quella di Sardar. In occasione del 2 a 1, l’abbraccio e l’esultanza della squadra sono state corali, con una rincorsa emozionante sotto una Curva Sud distintasi anche questa volta per una mai doma volontà di supportare la squadra.

Nella concitazione e felicità del momento a qualcuno potrebbe però essere sfuggito il gesto emblematico e importante di Lukaku che, dopo aver mostrato petto e muscoli alla Curva, ha sciorinato il gesto degli attributi ai propri tifosi, evidenziando una delle caratteristiche peculiari e caratterizzanti la Roma di Mourinho, anche questa volta brava al crederci fino all’ultimo istante.