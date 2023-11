Scambio col Manchester United: futuro rossonero e Pinto nei guai

Scambio con il Manchester United, il futuro appare davvero essere rossonero e in questo modo Pinto potrebbe avere problemi. La situazione

Nonostante in attacco al momento la Roma non ha questi particolari problemi, non possiamo ovviamente non pensare alle parole di Pinto alla fine del calciomercato quando ha espressamente parlato del centravanti brasiliano Marcos Leonardo. Dato in alcune circostanze ad un passo dai giallorossi, poi le cose non sono andate come sembrava, e lo stesso è rimasto in Brasile.

Nel frattempo ha continuato a segnare con estrema regolarità, con grande continuità, attirando su di sé le attenzioni di altri big club europei. Si parla, soprattutto, dell’Eintracht Francoforte ma non solo, anche del Flamengo, rimanendo però in Patria, che ci avrebbe messo gli occhi addosso da un poco di tempo. Flamengo che però in questo momento, secondo le informazioni riportate dal Mirror, in Inghilterra, potrebbe essere interessato ad uno scambio con il Manchester United per il proprio attaccante.

Calciomercato Roma, Pinto nei guai

Gli inglesi infatti avrebbero dato il via libera per un possibile scambio con Antony per prendere Gabriel Barbosa, ex Inter, che dopo quel passaggio ai nerazzurri non da ricordare con la maglia dei rossoneri ha fatto davvero vedere il proprio valore. E lo ha fatto vedere così tanto che lo United sembra proprio essere interessato al giocatore.

In questo modo, ovviamente, il Flamengo prendendo Antony e perdendo Gabigol, avrebbe un buco nel cuore dell’attacco, visto che l’elemento del Manchester United è sì un giocatore offensivo, ma è più un esterno e in qualche occasione potrebbe giocare da seconda punta. Caratteristiche diverse rispetto al giocatore che i brasiliani, qualora accettassero, potrebbero perdere. E un assalto a Marcos Leonardo quindi sarebe da tenere in seria considerazione. Pinto, quindi, potrebbe avere enormi problemi a chiudere questa operazione che rimane in piedi.