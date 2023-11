Addio Roma a gennaio, 2 milioni e sostituto dalla Juve: Pinto ha deciso

Calciomercato Roma, addio a gennaio e sostituto dalla Juventus. Prezzo fissato, Pinto ha preso già posizione. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni meriteranno certamente di essere approfondite nel corso dei prossimi mesi e delle prossime settimane all’interno della Capitale, laddove c’è certamente consapevolezza nei limiti palesati dalla squadra fino a questo punto ma dove si respira al contempo forte entusiasmo e anelito al miglioramento, alla luce del percorso di risalita che, non senza qualche difficoltà, gli uomini di Mourinho stanno provando ultimamente a condurre.

Particolare attenzione andrà rivolta alla settimana appena iniziata, destinata ad essere non poco importante sia sul fronte italiano che europeo. La Roma, dal proprio canto, sa bene di poter ipotecare la vittoria del girone in Europa League già giovedì prossimo, battendo lo Slavia Praga nella delicata trasferta antecedente di tre giorni il derby della Capitale, inaugurato da un importante sorpasso in campionato grazie alla vittoria magica di ieri sul Lecce.

Calciomercato Roma, 2 milioni e proposta dalla Juventus: Alex Sandro al posto di Spinazzola

Come più volte evidenziato, ad ogni modo, nella corrente parentesi stagionale sarà possibile comprendere non poche cose anche sulle possibili mosse da compiere a gennaio, quando diverse modifiche potrebbero derivare dalle scelte di Tiago Pinto e colleghi.

Questi ultimi, dopo l’importante ma perfettibile lavoro estivo, si guarderanno intorno per cogliere eventuali opportunità che permettano di apportare modifiche alla squadra, in modo sostenibile e coerente all’ormai noto modus operandi della società dei Friedkin, conscia che Mourinho accetterebbe con tutt’altro che disdegno aiuti da parte del club nel mercato di Natale. Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da BiciZen circa il possibile affare di mercato con la Juventus, circa il quale Pinto avrebbe già preso posizione.

La Roma, infatti, potrebbe ponderare anche l’idea di lasciare partire Spinazzola a gennaio, alla luce delle difficoltà fisiche del calciatore e la scadenza contrattuale fissata al prossimo 30 giugno. Ecco, dunque, che Giuntoli potrebbe proporre ai giallorossi Alex Sandro, liberando di fatto la Juventus di un giocatore vicino ai 33 anni e non nuovo a stop per infortuni. Se a ciò si aggiunge anche il fatto che i bianconeri chiederebbero un esborso di circa 2 milioni di euro, si comprende bene perché Pinto sembri intenzionato a ringraziare ma a declinare la proposta.