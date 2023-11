Dal Napoli alla Roma, addio immediato: 15 milioni

Calciomercato Roma, sfida in Serie A e 15 milioni: dal Napoli di Garcia ai giallorossi di Mourinho, la strada pare segnata. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Saranno certamente tanti i motivi di dibattito e discussione nella Capitale nel corso dei prossimi giorni, alla luce dei nobilissimi impegni che attendono la squadra di Mourinho in una settimana generata dalla nobile quanto bella vittoria contro il Lecce, frutto di una prestazione non perfetta ma anche di un atteggiamento mai domo rispetto alle difficoltà incontrate sul campo.

Proprio quando la gara pareva destinata a generare un’importante e inattesa delusione alla Roma, infatti, Zalewski e colleghi sono riusciti a ribaltare in pochi secondi il risultato, generando un entusiasmo che andrà intelligentemente sfruttato in vista dei prossimi delicati impegni. Da oggi, infatti, bisognerà accogliere tutto ciò che abbia funzionato bene nella partita contro gli uomini di D’Aversa, senza però perdere consapevolezza rispetto ai tanti altri aspetti sui quali lavorare per poter al meglio affrontare un percorso che risulta ancora lungo e che ha ancora tanto da offrire.

I prossimi banchi di prova non saranno di semplice superamento ma offrono una posta in palio più che importante, sia in campo europeo che in Serie A. Come detto, però, bisognerà partire dalle consapevolezze di questa domenica, dalle quali potrebbero arrivare anche indicazioni di mercato.

Calciomercato Roma, sfida al Napoli e addio Renato Sanches: ecco Lo Celso

Se è vero che le reti di Azmoun e Lukaku hanno generato grandissima gioia a Roma, è altrettanto corretto evidenziare come restino tanti i punti sui quali lavorare, anche alla luce delle diverse defezioni fin qui palesate dalla squadra e che potrebbero prossimamente indurre Tiago Pinto e colleghi a nuove valutazioni di mercato.

Roma-Lecce, ad esempio, ha su questo fronte restituito ulteriore consapevolezza circa le difficoltà di Renato Sanches, entrato in gara non benissimo, dopo essere stato fermo più di un mese ai box. L’impatto del portoghese non è stato dei migliori, al netto della consapevolezza delle sue caratteristiche e qualità in una squadra che non poco gioverebbe del suo stato di condizione ottimale. Resta difficile, ad ogni modo, ipotizzare un suo riscatto a fine anno, almeno stando alle condizioni attuali.

Ecco, dunque, spiegata la ricostruzione di TShot, secondo la quale la Roma potrebbe sfidare il Napoli per Giovanni Lo Celso. Il qualitativo centrocampista del Tottenham è stato messo in vendita dal club inglese, che lo valuta circa 20 milioni di euro: a muoversi sulle sue tracce c’è da qualche tempo il Napoli ma, considerata la suddetta vicenda Renato Sanches, non sono da escludersi sorprese giallorosse.