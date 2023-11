Il Milan scippa la Roma: lo prendono a gennaio. Ecco la situazione attorno alle prestazioni del giocatore. C’è l’interesse dei rossoneri

Un bel lunedì quello che sta vivendo la Roma, e che stanno vivendo i propri tifosi, dopo la vittoria in rimonta di ieri della truppa di Mourinho contro il Lecce. Una vittoria fondamentale non tanto per preparare la gara di giovedì sera in Europa League, ma soprattutto il derby di domenica prossima, una sfida che arriva prima della sosta e che sappiamo benissimo quanto possa valere.

Ma più passa il tempo e più si avvicina il calciomercato: gennaio ormai è dietro l’angolo e sappiamo come Pinto potrebbe e dovrebbe intervenire soprattutto per prendere un difensore: con Kumbulla che sarà sì recuperato ma che avrà bisogno di tempo tornare su buoni livelli, e con Smalling che non si sa realmente quando potrebbe rivedersi, un difensore a Mou serve. E sono diverse le piste seguite.

Calciomercato Roma, il Milan lo prende a gennaio

Una di queste porta a Chalobah, elemento ormai in uscita dal Chelsea – i Blues lo cederanno proprio nella finestra invernale – che sarebbe entrato secondo le informazioni di mercato nel mirino della Roma. Non sarebbe l’unico, comunque, visto che sempre dal Chelsea si è parlato di Sarr. Ma in questo caso ci concentriamo sul primo.

Secondo quanto riportato da 90min.com infatti, non solo alla Roma potrebbe interessare il giocatore, ma si parla anche di un possibile inserimento del Milan di Pioli che, nell’ultima conferenza stampa ha appunto spiegato che visti i continui infortuni in difesa sta vagliando insieme alla società dei profili per la prossima finestra di mercato. E tra questi profili ci sarebbe appunto quello di Chalobah. Derby in Serie A, insomma, per l’atleta del Chelsea.