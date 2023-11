Niente rinnovo e addio Roma: scelto il sostituto in Serie A

Calciomercato Roma, niente accordo e addio alla fine della stagione. Scelto il sostituto in Serie A. Ecco quello che vogliono i tifosi

L’addio alla fine di questa stagione ormai appare quasi certo. Poco da fare. Anche perché non è la carta d’identità sulla sua parte. Ma oltre questo in generale Rui Patricio, arrivato alla Roma insieme a Mourinho, non garantisce più quello che serve per un ruolo delicato come quello del portiere. Un ruolo dove per forza di cose uno deve essere sempre al massimo della condizione fisica e mentale.

Non che Rui Patricio non lo sia, mettiamo subito in chiaro le cose. Ma anche all’inizio di questa stagione non è sembrato essere reattivo in alcune circostanze. E questo oltre alle polemiche e alle richieste di cambio che sono già arrivate – sono diversi quelli che chiedono una maglia da titolare per Svilar – mette la Roma nelle condizioni di dover trovare un altro portiere. Anche perché a corredo di tutto Rui Patricio è anche in scadenza.

Calciomercato Roma, c’è Falcone per i tifosi

Dentro il nostro canale Telegram abbiamo creato un sondaggio dove abbiamo chiesto ai tifosi della Roma chi prenderebbero come estremo difensore per il prossimo anno. Abbiamo deciso di fare una corsa a due: con Falcone da un lato, che ieri ha fatto capire di essere pronto per il salto di categoria, e Di Gregorio dell’altro. Il risultato è stato netto.

Con oltre il 65% delle preferenze è stato l’attuale portiere del Lecce a vincere questo nostro sondaggio. Quindi i tifosi della Roma vorrebbero un romanista a difendere i propri pali. E chissà, magari dopo la prestazione di ieri sul taccuini di Pinto il suo nome che probabilmente già c’era ha scalato delle posizioni.