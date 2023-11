Rilancio Arabia Saudita: annuncio UFFICIALE e Roma avvisata

Rilancio Arabia Saudita: annuncio ufficiale da parte del tecnico e anche la Roma è avvisata. Ecco quello che ha detto Gerrard

Gennaio è vicino, e il mercato si riapre ufficialmente. Non solo in Europa, dove la Roma qualcosa dovrà fare in ogni caso soprattutto dietro (occhio all’inserimento del Milan per Chalobah), ma anche nel resto dei campionato. E sono diversi i pericoli che ci potrebbero essere.

No, non parliamo ovviamente di Lukaku o di Dybala, loro almeno fino al termine della stagione rimarranno sicuramente in giallorosso, ma qualche altro romanista potrebbe interessare ad alcuni club arabi, ad esempio. Sì, il mercato si riapre anche per la Saudi Pro League, che ha preso i migliori nel corso della scorsa estate e che non sembra intenzionato a smettere. Anzi, rilancia e annuncia. In questo caso le parole di Steven Gerrard, allenatore dell’Al Ettifaq, non lasciano proprio nessuno spazio a quella che potrebbe essere un’interpretazione.

Rilancio Arabia Saudita, le parole di Gerrard

La sua avventura dall’altra parte del Mondo non è partita nel migliore dei modi, anzi. Un cammino difficile visto che l’Al Ettifaq non è quello che ha investito di più. Ma potrebbe ben presto farlo, come annunciato appunto dall’ex centrocampista del Liverpool: “Per rassicurare i nostri tifosi, setacceremo l’Europa alla ricerca di più opzioni” ha detto ai giornalisti locali. Insomma, da quelle parti si preparano all’assalto.

Si è parlato la scorsa estate di un possibile addio di Spinazzola verso quel campionato, poi la decisione dell’esterno è stata quella di rimanere, convinto dalla possibilità di strappare un rinnovo visto il contratto in scadenza alla fine dell’anno. Non se n’è parlato a quanto pare e magari Pinto per non perderlo a zero potrebbe anche decidere di ascoltare le offerte. Certo, come giocatore di ruolo rimarrebbe solamente Zalewski, ma anche El Shaarawy potrebbe essere impiegato in quella zona di campo. Senza dimenticare che, secondo le ultime indiscrezioni, anche Smalling potrebbe salutare in anticipo. Infine, un’altra squadra in crisi è l’Al Ittihad, che ha perso pure in Champions League asiatica nei giorni scorsi. Da quelle parti hanno pensato a Mourinho già lo scorso anno e non è detto che non ci pensino anche la prossima estate. Anche in questo caso il contratto è in scadenza e di rinnovo non se ne parla.