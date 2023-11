Taylor, nuovo disastro in Inghilterra: non fatelo vedere a Mourinho – VIDEO

Taylor, nuovo disastro in Inghilterra: ancora polemiche per il direttore di gara spedito in Championship dopo diversi errori in Premier League

Niente da fare. Da quella finale di Budapest che ancora brucia dentro la Roma e chissà ancora per quanto tempo lo farà, Taylor non ne sta prendendo una. A noi interessava e bastava che almeno in quel match fosse riuscito a fare in maniera diligente il suo lavoro. Ma così non è stato.

E da quel momento in poi, come detto, il direttore di gara inglese non ne sta prendendo nemmeno una. Nello scorso weekend è stato spedito anche in Championship dopo un errore in Wolverhampton-Newcastle con un rigore che non c’era concesso ai bianconeri. Polemiche infinite nonostante l’aiuto del Var. Una decisione presa in campo e rimasta tale per Taylor. Che ne ha combinata un’altra.

Taylor, altro errore su un calcio di rigore

Non ce lo aspettavamo onestamente che fosse, dopo quello visto contro il Siviglia, di così manica larga a concedere dei calci di rigore. Sul punteggio di 1-1 infatti ha concesso un tiro dagli undici metri al Preston per un presunto fallo, che potete vedere sotto, del capitano del Coventry Kyle McFadzean.

Un tocco veniale, un poco lo sbilancia, ma se venissero ogni domenica in qualunque campionato assegnati dei calci di rigore del genere allora non staremmo più qui a parlare di calcio ma di tutt’altro. Bene, il calcio di rigore è stato assegnato ed è stato pure realizzato. Le polemiche sono immediatamente ripartite – così come riporta in Inghilterra anche il Sun – e non si fermeranno nemmeno nelle prossime ore. Non fate vedere questo video a Mourinho.