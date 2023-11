Sarri trema prima di Lazio-Roma, vistosa medicazione al ginocchio

Ansia pre-derby della Capitale, le immagini di questi minuti hanno generato non poca preoccupazione ai tifosi: le ultime prima di Lazio-Roma.

Se fino a qualche giorno fa l’attenzione degli addetti ai lavori e degli stessi tifosi pareva destinata a toccare soprattutto aspetti relativi al mercato o agli impegni attuali della Roma, è giusto evidenziare come nel corso di questa settimana uno dei motivi di interesse principale risulti ovviamente la gara tra Mourinho e Sarri, in programma nella giornata di domenica.

Dopo un inizio tutt’altro che brillantissimo su entrambe le sponde del Tevere, le squadre di Lukaku e Immobile sono pronte a darsi battaglia in una sfida che, al di là del fascino e dell’importanza relative al ‘predominio’ territoriale calcistico, mette in palio tre punti a dir poco nobilissimi ai fini di una risalita in classifica che, non senza difficoltà sia Sarri che Mourinho stanno provano a condurre per ovviare ai passi falsi dell’inizio stagionale. La Roma arriverà alla gara sicuramente forte dei tre punti agguantati in modo eroico contro il Lecce ma, al contempo, con la consapevolezza di aver vissuto una settimana piena di impegni e dispendi anche in campo europeo.

Ansia Zaccagni prima di Lazio-Roma, vistosa medicazione sul ginocchio dopo la sostituzione

Proprio come la Lazio, infatti, i giallorossi vivranno in questa settimana un delicato impegno continentale, contro uno Slavia Praga battuto due settimane fa e contro il quale, in caso di vittoria, potrebbe essere ipotecata con un anticipo importante la qualificazione alla prossima fase di Europa League.

Frattanto, gli uomini di Sarri hanno in queste ore affrontato un banco di prova di importanza non minore, affrontando un Feyenoord che, a differenza di quanto accaduto alla Roma, non pochi grattacapi ha generato a Immobile e compagni nel corso di questi ultimi anni. A circa cinque giorni dal fischio di inizio del derby, intanto, va segnalata la condizione relativa a Mattia Zaccagni, uscito dal terreno di gioco poco prima del 70.

Il numero 20 di Sarri aveva generato qualche preoccupazione per una presunta problematica al ginocchio già durante il primo tempo, che ha comunque permesso lui di continuare a giocare. Poco dopo l’uscita dal campo, però, l’ex Hellas è stato immortalato in panchina con una vistosa borsa di ghiaccio sul ginocchio destro: da seguire e valutare le sue condizioni in vista della partita di domenica.