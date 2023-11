Dalla Juve alla Roma, incontro già fissato: 15 milioni sul piatto

Dalla Juventus alla Roma, 15 milioni e incontro fissato per la cessione: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni saranno degne di approfondimento nel corso delle prossime settimane e mesi in casa Roma, alla luce delle diverse incognite che parrebbero ad oggi contraddistinguere il futuro giallorosso a media e lunga gittata. Come noto, a far discutere e generare qualche perplessità sono le diverse situazioni contrattuali di elementi importanti della squadra, circa i quali andranno necessariamente condotte delle valutazioni che permettano di capire bene che strada seguire in termini di progettualità e investimenti.

A spiccare, tra i tanti, è sempre il nome di José Mourinho, legato alla Roma fino al 30 giugno 2024 e adesso più che mai concentrato su un presente che grande importanza potrebbe avere per le prossime evoluzioni di una stagione iniziata con difficoltà ma che ha portato in questo momento i giallorossi a vivere una fase delicata quanto importante per poter provare a mantenere vivide importanti ambizioni, sia in campionato che in Europa. Su entrambi i fronti, la corrente settimana potrebbe dire non poco, in vista del derby previsto domenica prossima, nonché della sfida contro lo Slavia Praga dopodomani, potenzialmente decisiva per decretare la sorte del girone di Europa League di Lukaku e colleghi.

Dalla Juve alla Roma, prezzo e incontro fissati per Kostic

Tornando ad aspetti di più ampia gittata, come detto, le attuali situazioni contrattuali in casa Roma non possono che indurre gli addetti ai lavori ad approfondire alcuni scenari che permettano di non farsi trovare impreparati nella parentesi di mercato di gennaio e, soprattutto, di giugno. Se dopo Natale sono tutt’altro che da escludersi interventi mirati da parte degli addetti ai lavori di Trigoria, è altrettanto giusto evidenziare come le novità principali possano riguardare soprattutto il prossimo mercato estivo.

Su tale fronte, occhio alla ricostruzione di Sportitalia.it, nella quale si evidenzia come nelle prossime settimana possa andare in scena un incontro tra la Roma e la Juventus per discutere di Filip Kostic. Il laterale bianconero era stato individuato già nei mesi precedenti come rincalzo ideale per le fasce capitoline: adesso, alla luce delle conferme elargite da Cambiaso ad Allegri, nonché della scadenza contrattuale di Spinazzola a fine campionato, un possibile approdo del serbo in giallorosso non è certamente scenario utopistico.

Ad oggi, però, la Juventus non ha cambiato idea e, conscia delle qualità dell’ex Eintracht, continua a chiedere circa 15 milioni di euro per il suo cartellino.