Erede Mourinho, avviso ai Friedkin: firma entro Natale

La Roma di José Mourinho è attesa da due gare decisive prima della sosta di novembre. Il contratto del tecnico è in scadenza e la caccia all’erede è già aperta per i Friedkin.

Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, con la rimonta clamorosa nel recupero di Roma-Lecce, i giallorossi sono attesi da altre due gare da non sbagliare. La prima, questo giovedì in Repubblica Ceca, contro lo Slavia Praga in Europa League. A seguire, a due giorni di distanza, il primo derby stagionale contro la Lazio di Sarri. Un doppio crocevia prima della nuova sosta per le nazionali, mentre sembra già aperto il casting per l’eredità dello Special One sulla panchina giallorossa.

Dall’inferno al paradiso nel giro di quattro minuti, ed in pieno recupero, la Roma ha conquistato tre punti fondamentali contro il Lecce di D’Aversa. La squadra pugliese era arrivata al novantesimo minuto della sfida dell’Olimpico in vantaggio di una rete. Vantaggio polverizzato dalla pazzesca rimonta nell’extra time della squadra giallorossa, capace di siglare il pareggio con Azmoun e conquistare i tre punti grazie al lampo di Lukaku. Una rimonta che ha fatto esplodere lo stadio giallorosso e che ha permesso alla squadra guidata da José Mourinho di scavalcare in classifica proprio la Lazio, sconfitta di misura dal Bologna di Thiago Motta.

Erede Mourinho in Serie A, Friedkin avvisati: il Bologna vuole blindare Thiago Motta

La squadra emiliana si sta confermando come grande sorpresa della Serie A. Il Bologna dopo la vittoria del Dall’Ara contro i biancocelesti ha conquistato la sesta posizione in classifica, un risultato non aspettato anche considerando la partenza del terminale offensivo, Marko Arnautovic, in estate.

Il Bologna vola e gran parte dei meriti vanno a mister Thiago Motta, accostato anche alla panchina della Roma come erede di José Mourinho. Come evidenzia l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, il Bologna ha intenzione di blindare l’ex centrocampista a stretto giro di posta. Il club emiliano ha intenzione di prolungare il contratto del proprio tecnico, attualmente in scadenza come Mou, fino al 2025. La firma in casa felsinea può arrivare entro Natale.