Giallo clausola e addio Roma: contatti con Mourinho

Calciomercato Roma, rinforzo a gennaio e contatti con Mourinho: doppio ‘giallo’ e diverse incognite da superare, ecco cosa sta succedendo.

Nel corso di questi anni di coesistenza Pinto-Mourinho in quel di Trigoria, si è assistito ad un modus operandi che permettesse al mister portoghese di avere una squadra qualitativa e importante, confidando altresì nelle capacità del GM di poter congiungere gli aneliti del proprio connazionale con le possibilità e le opportunità messe a disposizione dai Friedkin e il margine di manovra a questi consentito.

Non sempre si è assisto a scelte brillanti, all’interno di quello che resta comunque un percorso che non poche novità ha saputo regalare alla piazza nel corso di questi anni, regalando giocatori che in pochi, forse, si sarebbero attesi di vedere con la maglia della Roma fino a qualche tempo fa. Gli esempi di Dybala e Lukaku restano sicuramente i più emblematici ma, allargando l’orizzonte, è giusto evidenziare e ricordare l’ingerenza avuta da Mourinho in determinati contesti e operazioni fino a questo momento, ribadendo come la sua presenza, sicura fino al 30 giugno 2024, possa rivelarsi ancora decisiva da questo punto di vista.

Contatti Dier-Mourinho per gennaio, giallo clausola e dubbi Pinto

Seppure con minor tempo a disposizione rispetto all’estate, non sono da escludersi, infatti, interventi mirati e attenti del club durante il mercato di gennaio, quando bisognerà intervenire in modo ponderato e coerente con le difficoltà e i limiti palesati dalla squadra in questi primissimi mesi. Tra i vari nodi, resta sicuramente quello relativo a Chris Smalling, dal quale sono nate le attenzioni giallorosse nei confronti di Eric Dier.

Sull’eclettico ed esperto difensore del Tottenham, in scadenza il prossimo giugno, sono arrivate indicazioni da Tuttomercatoweb, a detta dei quali ci sono stati dei contatti tra il giocatore e José Mourinho. Restano però da chiarire alcuni aspetti, a partire dal ‘giallo’ relativo alla presenza eventuale di una clausola per il rinnovo automatico . L’idea della Roma, poi, resta quello di prenderlo a zero, magari con una formula di prestito con rinnovo del contratto a fine anno.

Anche in questo caso, le diverse scadenze contrattuali imminenti in quel di Trigoria potrebbero essere un parametro, con il danese che verrebbe a trovarsi in un ambiente diverso che potrebbe attenderlo da giugno in poi. A ciò si aggiunga la necessità della Roma di dover operare a saldo positivo e, dunque, anteporre agli acquisti il solito lavoro in uscita non poco importante già in estate. Ultimo, ma non per importanza o semplicità di superamento, la richiesta di un contratto da tre anni e mezzo da parte di Dier, in lista alla cima di Pinto e Mourinho ma circa il quale, come si può comprendere, bisognerà condurre un corpo importante di valutazioni nel corso delle prossime settimane.