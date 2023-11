Gran ‘ritorno’ e rinforzo immediato Roma: è il preferito di Mourinho

Calciomercato Roma, ecco chi si rivede: sei mesi di assenza e gran ritorno, è in lista alla cima dei desideri di Mourinho.

Se è vero che l’attenzione principale in casa Roma dovrà essere rivolta in questa fase ai tanti impegni che attendono sul campo Lukaku e colleghi, è altrettanto giusto evidenziare come ci siano tante altre questioni rispetto alle quali non si potrà fare finta di niente tra le fila giallorosse. Proprio mentre prosegue il lavoro degli uomini di Mourinho sui campi di Trigoria, ai piani alti del centro Fulvio Bernardini, infatti, non poche valutazioni attendono Pinto e colleghi nel prossimo futuro.

Come sovente evidenziato, infatti, la corrente parentesi stagionale servirà anche a raccogliere idee e valutazioni sulle possibili operazioni da concretizzare a partire dal prossimo gennaio, quando in circa trenta giorni di tempo bisognerà provare quantomeno ad ovviare ad alcune delle principali defezioni palesate dalla squadra fino a questo momento. Tra le varie, si segnalano quelle generate da un susseguirsi di infortuni che ha impedito a Mourinho di poter contare su una rosa al completo fin qui, soprattutto in determinati reparti.

Calciomercato Roma, ritorno in campo Dier dopo sei mesi: può essere ancora utile

Ad essere colpito maggiormente risulta ovviamente il terzetto difensivo, con lo stop ormai più che lungo e serio di Chris Smalling, fermatosi a inizio novembre e, di fatto, mai più sceso in campo da quel momento. Il doloroso problema dell’inglese ha costretto Mourinho a fare affidamento solamente su Llorente, Ndicka e Mancini, sfruttando il jolly Cristante nella parentesi di congedo del difensore spagnolo, infortunatosi dopo la trasferta di Genova.

Ciò lascia intendere, dunque, il motivo per il quale a gennaio le valutazioni principali abbracceranno proprio questo reparto, per il quale la Roma parrebbe da tempo aver individuato un nome ideale. Trattasi di Eric Dier, difensore centrale del Tottenham in scadenza nel 2024 e già allenato in quel di Londra da Mourinho diversi anni fa. Eclettico quanto esperto, potrebbe approdare a buone condizioni a gennaio, al netto di una concorrenza che potrebbe comunque non essere assente.

In attesa di evoluzioni sul suo futuro, si segnali intanto il ritorno in campo nella serata di ieri, durante la quale Dier ha avuto modo di tornare in campo dopo sei mesi, durante i quali non era mai stato più utilizzato tra le fila nord-londinesi. Nella sconfitta per 4 a 2 con il Chelsea, contraddistinta dalla doppia espulsione di Romero e Udogie, Dier ha anche rasentato un grande gol, che sarebbe valso il momentaneo e insperato pareggio per il Tottenham. Segnali importanti, comunque, da parte di un giocatore che, pur non giocando da tanto, ha dimostrato di avere ancora non poco da offrire.