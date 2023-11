Vittoria in campo ribaltata: eliminazione UFFICIALE dalla Coppa

Coppa, un errore fatale è costato l’eliminazione dalla coppa nazionale con il passaggio del turno che salta così

I campionati sono entrati nel vivo così come le competizioni europee che cominciano a dare i primi verdetti. Se la Roma riuscisse a vincere contro lo Slavia Praga giovedì blinderebbe il primo posto ed eviterebbe così gli spareggi di Europa League. L’avversaria è la seconda in classifica e riuscire a vincere anche questo scontro diretto contro di loro è l’obiettivo che per adesso ha fissato Mourinho nella sua testa.

Anche le coppe nazionali sono cominciate con i primi club eliminati a sorpresa. Una dimostrazione è il Bayern Monaco che ha dovuto abbandonare la Coppa di Germania per mano di un club di Serie C. Il Saarbruecken è riuscito a vincere 2-1 contro i bavaresi trovando un successo su cui nessuno avrebbe mai puntato. Questa grande magia è stata permessa dal format che permette a queste p0iccole realtà di entrare subito in contatto con i big club.

Sulla stessa linea è la FA Cup , mente la Coppa Italia ha adottato un format che non permette di assistere a risultati tanto spettacolari, con le big che partono solo dagli ottavi di finale. Anche in Spagna il modello è piuttosto simile a quello inglese, con i club de LaLiga che possono sfidare quelli della Tercera Division.

Eliminati dalla Coppa, il Granada schiera un portiere non in lista

Proprio nell’ultima giornata di Copa del Rey, il Granada ha affrontato l’Arosa SC, club di Serie C spagnola, che ha passato a sorpresa il turno dopo la partita. Al triplice fischio il risultato era di 3-0 per i biancorossi, ma poi questo è stato ribaltato totalmente permettendo all’Arosa di passare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha accettato il ricorso del club di Tercera Division che ha visto il Granada schierare un portiere non in lista. Per questo motivo, dopo il triplice fischio i dirigenti si sono attivati per presentare la domanda di vittoria a tavolino che è stata assegnata insieme al passaggio del turno. Un errore che ricorda quello della Roma contro il Verona, in cui Amadou Diawara venne inserito nella lista di Under 23 pur avendo superato quell’età. Stessa cosa per il Granada: il portiere Adri Lopez, infatti, non poteva scendere in campo perché non più Under 23, come prevede la Coppa del Re.