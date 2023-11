Calciomercato Roma, sfida al Milan per il rinforzo gratis

Calciomercato Roma, sfida al Milan per il colpo gratis: osservatori al lavoro e strategia delineata, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante valutazioni riguarderanno il modus operandi di Tiago Pinto e colleghi nel corso del prossimo futuro, alla luce delle non poche novità che potrebbero registrarsi in casa Roma e che prossimamente dovranno portare i giallorossi a valutare seriamente il modus operandi da seguire in vista degli apparecchiamenti alla prossima stagione e non solo. Come noto, diverse scadenze contrattuali tengono il fiato sospeso tifosi e dirigenti, ben consapevoli di dover valutare in modo ponderato le strategie da seguire per le costruzioni future.

Se è vero che a generare una certa ansia e attesa risulta essere la situazione contrattuale di Mourinho, è altrettanto giusto evidenziare come anche tra le fila della squadra, nonché della dirigenza, ci siano diverse vicende di non trascurabile importanza. Tra queste, certamente, quella legata a Tiago Pinto, attualmente legato alla Roma, proprio come Mourinho, fino al 30 giugno 2024. Per quanto concerne i giocatori, invece, andrà capito il futuro di chi, come Spinazzola o Rui Patricio, sia ad oggi destinato a lasciare il club a fine campionato.

Calciomercato Roma, sfida al Milan per Barisic

Mentre la posizione del portiere portoghese ha portato gli addetti ai lavori a monitorare diverse soluzioni tra cui alcune suggestioni italiane come Di Gregorio o Falcone, il futuro di Spinazzola ha in modo non meno veemente condotto Tiago Pinto e colleghi a monitorare scenari e situazioni di varia natura.

Tra le varie, in particolar modo, si ricordi quella legata a Borna Barisic, esterno di piede mancino per il quale la Roma ha iniziato a palesare qualche interesse in vista della prossima stagione. Il suo contratto è in scadenza a giugno e potrebbe rappresentare un pronto intervento per un club come quello giallorosso, consapevole di poter perdere Spinazzola tra qualche mese. Sulle sue tracce, pur continuando a dare preferenza a Juan Miranda del Betis, si muove anche un Milan intenzionato a cercare un valido alter ego di Theo Hernandez.

A riferirlo è WiggleSport.it, che evidenzia come il duello possa con ogni probabilità risolversi con la vittoria di chi risulti disposto a compiere lo sforzo più importante da un punto di vista economico, a partire già da gennaio, quando si proverà a puntare molto di più sulla volontà dei Glasgow Rangers di non perdere Barisic senza alcun tipo di incasso.