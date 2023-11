Erede Smalling, Pinto fa saltare il banco: tripletta fulminea

Mistero Smalling a Trigoria, il difensore inglese non si sa quando tornerà in campo. E Pinto sfoglia la margherita sul mercato

Nessuna notizia. Eppure sono passati oltre due mesi dallo stop di Smalling in quel Roma-Milan. Ma del recupero del difensore inglese non c’è certezza, nessuna. E quindi Pinto è costretto a guardarsi intorno. Un elemento per completare già serviva a Mou, figuriamoci adesso, con un giocatore che non sappiamo realmente quando potrà tornare in campo.

Sì, è vero, a gennaio o forse prima dovrebbe rientrare Kumbulla che ormai è sulla via del recupero, ma questo non chiude i buchi che ci sono. E di nomi per la difesa della Roma ne sono girati parecchi e parecchi ne gireranno da qui alla riapertura del mercato di gennaio. Questa mattina Leggo ha fatto un quadro.

Mistero Smalling, tutti i nomi sul taccuino di Pinto

C’è da considerare anche che a gennaio la Roma perderà Ndicka che sarà impegnato in Coppa d’Africa, e questo ovviamente è un altro problema per Mourinho, proprio adesso che l’ex Eintracht Francoforte, dopo il periodo di ambientamento, ha iniziato a fare vedere le sue qualità, quelle che hanno fatto decidere a Pinto di prenderlo. Insomma, un rinforzo ci vuole, senza dubbio.

“Ci sono stati contatti con Eric Dier, in uscita dal Tottenham. Le principali alternative sono Dragusin del Genoa e Kiwior dell’Arsenal” spiega il giornale questa mattina. Nomi importanti, senza dubbio, che si vanno ad aggiungere a quelli di Sarr, Chalobah e Solet. Chissà, magari uno tra questi si potrebbe davvero vedere a Trigoria nei prossimi mesi.