Incasso Lukaku e addio Abraham: bomba Chelsea da 100 milioni

Incasso Lukaku e addio Abraham: clamorosa bomba dall’Inghilterra, con il Chelsea pronto a sborsare 100 milioni di euro

Seppur con molta fatica la Roma è riuscita a centrare una vittoria che può rivelarsi cruciale per poter rilanciare le ambizioni Champions League. Riuscire ad entrare tra le prime quattro è l’obbiettivo dichiarato della stagione, e la società ha investito molto per permettere a José Mourinho di riuscire a centrare l’obbiettivo.

Pur non avendo sborsato cifre esose per i cartellini i giallorossi stanno infatti alzando considerevolmente il monte ingaggi, soprattutto se si contano quelli di calciatori del calibro di Romelu Lukaku e Paulo Dybala, ma anche lo stesso Special One.

Questi tre elementi guadagnano rispettivamente oltre 7 milioni il primo, circa 5 milioni il secondo, ed altri 7 per il tecnico portoghese, cifre alle quali dalle parti di Trigoria non erano affatto abituati, tutto questo per permettere alla squadra di tornare a giocare la coppa dalle grandi orecchie.

Riuscire in questo obbiettivo faciliterebbe anche il mercato della Roma, che cerca ancora il modo di poter riscattare Lukaku dal Chelsea, che chiede circa 40 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo del belga, nelle ultime ore però gli scenari potrebbero cambiare, e a guadagnarci potrebbero essere proprio i giallorossi.

Incasso Lukaku e addio Abraham: sul piatto oltre 100 milioni

In pochi avrebbero scommesso ad inizio mercato su un trasferimento di Romelu Lukaku nella capitale, eppure i Friedkin hanno sorpreso tutti, e sono stati bravissimi ad inserirsi nell’affare non appena il Chelsea ha aperto alla possibilità di prestito.

Dal suo arrivo alla Roma, Big Rom è riuscito nel difficile compito di caricarsi la squadra sulle spalle a suon di gol, ben sei nelle sue prime nove apparizioni in campionato. Questo lo ha reso un giocatore imprescindibile per Mourinho e per i tifosi, che sperano di trattenerlo qui anche la prossima stagione.

Molto potrebbe dipendere dalla qualificazione in Champions League, ma un’assist importante per i giallorossi potrebbe arrivare proprio dalla Premier. Secondo quanto riporta The Atletic l’Arsenal avrebbe non pochi problemi economici, e per evitare problemi con il Fair Play Finanziario dovrebbero cominciare a cedere alcuni degli esuberi in rosa, ma cosa centra con la Roma?

I Gunners sono tra le squadre interessate ad ingaggiare Ivan Toney, ma a causa dei problemi di natura economica potrebbero abbandonare la pista che porta all’attaccante inglese, favorendo i rivali del Chelsea che diventerebbero così i favoriti per riuscire ad ingaggiarlo, abbandonando però definitivamente la pista che porterebbe ad un ritorno di Abraham

Il Chelsea ha speso molto nelle ultime sessioni di mercato, e in estate per risanare il bilancio aveva già ceduto diversi elementi della rosa ritenuti non all’altezza, ma alcuni di loro non hanno trovato una soluzione permanente, come nel caso di Lukaku. Se i Blues dovessero spendere oltre 100 milioni di euro per Toney avrebbero ancora più urgenza di vendere i calciatori in prestito, e potrebbe abbassarsi anche la richiesta di 40 milioni per l’attaccante belga, ma è ovvio che molto continua a dipendere da un’eventuale qualificazione in Champions della squadra di Mourinho.