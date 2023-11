Lazio-Roma, UFFICIALE: designato l’arbitro del derby

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali del dodicesimo turno di Serie A. Ecco chi guiderà la stracittadina della Capitale.

Un incontro che non può mai essere considerata una sfida banale. Un confronto che sa di storia, voglia di imporsi e di emergere. Una finestra attraverso cui imporre la propria legge nella città della storia. Manca sempre meno al confronto domenicale tra Lazio e Roma: il fischio d’inizio è in programma domenica alle ore 18.

A tal proposito, l’AIA ha ufficializzato la lista delle designazioni arbitrali. A dirigere la sfida dell’Olimpico valida per la dodicesima giornata di Serie A sarà Massa. Gli assistenti saranno Bindoni e Tegoni, mentre il quarto uomo sarà Colombo. In postazione VAR spazio ad Irrati, coadiuvato da Paganessi in funzione di assistente. A dirigere il prossimo derby sarà dunque Massa, che avrà il compito di provare a disciplinare un incontro che si preannuncia piuttosto teso. Protagonisti di un inizio di stagione difficile sotto tanti punti di vista, Lazio e Roma si presenteranno alla stracittadina reduci dagli impegni di Coppa con la volontà di imprimere il proprio sigillo in un derby dal valore specifico non indifferente.