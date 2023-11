Mourinho decisivo: 70 milioni alla Roma

Mourinho decisivo: 70 milioni di euro alla Roma da quando il tecnico si siede sulla panchina dei giallorossi. Non c’è solo la parte tencica

Se da un lato i tifosi della Roma sperano in un rinnovo di Mourinho soprattutto guardando al lato tecnico, visto che lo Special One è stato in grado di regalare due finali europee in altrettanti anni, dall’altro lato, per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza, i Friedkin potrebbero anche guardare a quello che sotto il profilo economico ha regalato il portoghese fino al momento.

Questa mattina i conti li fa il Corriere dello Sport in edicola, con un articolo dove cerca di mettere in evidenza tutti gli introiti che un trascinatore come il tecnico portoghese è riuscito a regalare alla società. Insomma, soldi che fanno comodo, anzi comodissimo, e che sono di vitale importanza per un club come quello giallorosso.

Mourinho decisivo, ecco gli incassi Special

In questi giorni Dan Friedkin è a Trigoria e così come vi abbiamo spiegato prima potrebbe esserci un incontro per capire come muoversi con l’allenatore. E forse, prima di prendere una decisione definitiva, il proprietario americano potrebbe dare un’occhiata a questi numeri.

“Visto che il calcio moderno non è solo una questione d’amore, ma anche di numeri, si può fare una media tra soldi che arrivano dagli abbonamenti (settori popolari e Premium) e soldi che arrivano dalla vendita dei biglietti. Nelle partite “normali” la media è tra gli 800 mila euro – si legge sul quotidiano oggi e in edicola – e il milione netto, mentre nei big match si raddoppia arrivando a sfiorare i due milioni e mezzo. A queste cifre vanno aggiunti gli abbonamenti (circa 30 milioni di euro in tre anni). Tutto questo significa che, dall’estate 2021, la Roma ha incassato circa 70 milioni di euro dallo stadio“. Insomma, tanti soldi.