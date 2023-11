Sarri provoca Mourinho prima di Lazio-Roma: “Sarà un’amichevole”

Sarri provoca Mourinho prima del derby Lazio-Roma previsto domenica sera. Ecco le parole del tecnico biancoceleste

La Lazio ha giocato ieri, quindi martedì sera, in casa. Niente viaggio nemmeno. La Roma lo farà giovedì, in Repubblica Ceca, quindi nemmeno dietro l’angolo. Due giorni di riposo in più e un viaggio in meno non fanno felice Sarri, che dopo la gara di Champions League vinta contro il Feyenoord ha parlato del derby. Provocando Mourinho.

“La Roma si può permettere un’amichevole giovedì e noi abbiamo fatto una guerra stasera, c’è una differenza fondamentale. Se mi dici che è intelligente mettere il derby nella settimana in cui si gioca in Europa ti dico non mi sembra il massimo dell’intelligenza della Lega, mi sembra che sia gente estranea al calcio che non si rende conto di cosa sia il derby, si poteva fare diversamente. Loro hanno una classifica che possono permettersi di tenere la squadra fuori”.

Sarri provoca Mourinho, si scalda il derby

Si scalda il derby, quindi. In maniera anche importante. Perché le parole di Sarri hanno già fatto accendere la polemica sui social e non solo. E poi onestamente è vero che la Roma ha una partita sulla carta non impossibile e la classifica lascia tranquilli, ma è anche vero che l’obiettivo è quello di prendersi il primo posto e con tutti i guai che ha Mou in squadra sempre quelli devono giocare.

Insomma, un Sarri che anticipa in questo caso il collega portoghese che sicuramente qualcosa l’avrebbe detta. E probabilmente, lo stesso Special One, nella conferenza stampa di oggi risponderà all’allenatore della Lazio. Non un clima serenissimo quindi in vista della stracittadina prima della sosta.