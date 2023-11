Simeone si mette in mezzo: Pinto bruciato per il colpo a zero

Simeone si mette in mezzo: l’Atletico Madrid vuole piazzare il colpo a zero e in questo modo si complica la strada per Tiago Pinto

I colpi a parametro zero sono sicuramente quelli che piacciono a tutti i dirigenti delle squadre del Mondo, soprattutto se parliamo di giocatori importanti che sono in scadenza e che quindi si possono muovere in questo modo. Nel corso di questi anni alla Roma, Tiago Pinto ha dimostrato più volte, sotto questo aspetto, di saperci fare. E vorrebbe continuare su questa scia.

Sono diversi gli uomini in giro per l’Europa in scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno. E uno, che il campionato di Serie A lo conosce, è stato accostato anche ai giallorossi. Parliamo di Marcos Alonso, difensore del Barcellona con un passato in Italia alla Fiorentina, che sembrerebbe proprio essere ad un passo dall’addio. I catalani hanno una opzione per il rinnovo di un anno ma le prestazioni non sanno convincendo quindi potrebbe anche non essere utilizzata. Una situazione che ha attirato anche le attenzioni di un altro club spagnolo, l’Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, si complica la pista Alonso

Secondo le informazioni riportate da footballtransfers.com infatti, Simeone sarebbe assai interessato all’evolversi della situazione: al tecnico argentino piacerebbe e anche molto riuscire a prendere Alonso a parametro zero, tant’è che si parla già di qualche sondaggio fatto.

Alonso, arrivato dal Chelsea al Barcellona, non sta convincendo Xavi proprio in quest’ultimo periodo e potrebbe anche decidere di trovare in sintonia con la società un “accordo” affinché la stessa non eserciti il diritto che ha nel contratto firmato, vale a dire il rinnovo. Come abbiamo scritto più volte anche la Roma penserebbe all’esterno, forte tecnicamente, con la giusta esperienza e con la possibilità ancora di garantire qualche anno su buoni livelli. Ma con l’inserimento dell’Atletico le cose si potrebbero complicare.