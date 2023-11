Zidane al posto di Mourinho, ribaltone e firma immediata: 200 milioni

Futuro Mourinho e gran ritorno, il colpo di scena coinvolge anche il Real Madrid e Zidane: ecco cosa sta succedendo.

Tanti argomenti saranno oggetto di discussione in casa Roma nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi, alla luce dei diversi aspetti che Tiago Pinto e colleghi dovranno considerare in vista dell’apparecchiamento del mercato invernale e, più in generale, di un futuro che presenta ad oggi tante incognite e incertezze, da diversi punti di vista.

Sicuramente, la presenza di diversi elementi in scadenza contrattuale sarà fattore di interesse per gli addetti ai lavori, consapevoli di dover prossimamente prendere delle decisioni sul destino di chi, come ad esempio Spinazzola o Rui Patricio, sia legato al club fino al termine di questa stagione.

A generare grandi preoccupazioni e attenzioni, però, sono soprattutto le attuali condizioni contrattuali di nobili e importanti nomi tra le fila dirigenziali e tecniche: proprio come Mourinho, infatti, anche Tiago Pinto è legato al club fino al 30 giugno 2024 e ciò genera ovviamente una certa curiosità circa le prossime decisioni che, anche con il GM, andranno ponderate per ben apparecchiare il futuro modus operandi del club dei Friedkin.

Futuro Mourinho e 200 milioni per Zidane, salta il grande ritorno

Al netto della presenza di tanti scenari aperti quanto intriganti, le attenzioni principali continuano ad essere rivolte soprattutto sul futuro di Mourinho, circa il quale novità ed evoluzioni potrebbero risentire anche delle ingerenze relative ad altri scenari di panchine europee non meno nobili di quella della Roma.

Su tale fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti sulla posizione di Zidane, il cui futuro pareva destinato a intrecciarsi doppiamente con Mourinho e con la stessa Roma. Giusto ricordare, infatti, che Zinedine era stato accostato anche al Manchester United in caso di addio a Ten Hag. Un suo arrivo in Inghilterra avrebbe portato i Red Devils a depennare definitivamente un nome caldissimo come quello di Antonio Conte, terminato anche in ottica United nel corso degli ultimi mesi.

Lo storico centrocampista francese, inoltre, seppur non in pole position, figurava nella lista di Florentino Perez per il post Ancelotti, rispetto al quale a Madrid parrebbero aver puntato con decisione sull’approdo di Xabi Alonso. Frattanto, senza dimenticare degli accostamenti dello stesso Mourinho alla panchina del Real Madrid, non sfigga quanto riferito da Canal + France, a detta del quale Zidane potrebbe approdare all’Olympique Marsiglia.

Il club della sua città natale sarebbe vicino al passaggio ad un ricchissimo fondo saudita, intenzionato a investire importantissime quantità di denaro per rendere i francesi una delle società più competitive e nobili al mondo. Proprio su questo fattore parrebbero intenzionati, dunque, a insistere, per convincere Zidane, che potrebbe trovarsi a firmare un contratto a dir poco succulento con la possibilità di avere carta bianca sul fronte degli acquisti. Il monte ingaggi dovrebbe infatti assestarsi sui 200 milioni di euro.