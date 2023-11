Calciomercato Roma, 10 milioni per il rinforzo dal Real: sfida in Serie A

Calciomercato Roma, 10 milioni per il rinforzo dal Real Madrid: sfida in Serie A, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma di Mourinho si appresta a vivere una delle settimane più importanti della corrente stagione, destinata a poter dare non poche indicazioni sullo stato di guarigione della squadra e, più in generale, sulle ambizioni di una realtà che, dopo la grande delusione di Budapest, può stasera centrare il primo mini-obiettivo continentale di questa prima parte di percorso.

Non sarà certamente compito semplice, alla luce del valore non poco nobile degli avversari e, più in generale, della necessità di quest’ultimo di provare a imporsi per recuperare a ottenere il terreno perduto due settimane fa dopo lo scacco dell’Olimpico. Se a ciò si aggiunge la consapevolezza di dover necessariamente ponderare delle scelte che permettano di gestire le energie nel migliore dei modi in vista del derby di domenica, si comprende bene come la trasferta di Praga sottintenda insidie non poco ampie.

Calciomercato Roma, 10 milioni per Reinier: sfida in Serie A

Nel frattempo, la vigilia è stata già infiammata da uno scambio dialettico che ha infiammato la stracittadina di domenica, con un Mourinho apparso caldo e deciso nel rispondere alle esternazioni di due giorni fa da parte del rispettato collega, Maurizio Sarri.

Frasi e battute che certamente aggiungono pepe al momento attuale, non poco importante anche per Tiago Pinto e colleghi. Proprio mentre sui campi di Trigoria, infatti, si lavora per il ciclo di impegni di cui detto e che attenderà la squadra anche dopo la sosta per la pausa Nazionali, ai piani alti del centro sportivo Fulvio Bernardini iniziano valutazioni e decisioni circa il modus operandi da seguire per l’apparecchiamento della squadra e della stessa organizzazione dirigenziale nel prossimo futuro.

Restando al solo discorso tecnico, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di SportItalia.it, relativi all’interesse giallorosso per un nobile profilo militante in Serie A. Si tratta di Reinier, distintosi per un felicissimo impatto nel Frosinone di Di Francesco, al quale è approdato in prestito dal Real Madrid. I Galacticos intenderebbero privarsi per non meno di 10 milioni di euro: di fronte ad una cifra del genere, non opporrebbero troppe resistenza. La situazione, oltre all’attenzione della stessa Roma, ha stimolato interessi anche in casa Fiorentina.