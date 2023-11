“De Zerbi alla Roma”, arriva la conferma in diretta

“De Zerbi alla Roma”, arriva anche la conferma in diretta di quello che sarebbe potuto succedere un paio di anni fa. Ecco le parole del dirigente

Un paio di anni fa, forse qualcosa in più, attorno ad un ruolo prestigioso come quello di possibile direttore sportivo della Roma, si era anche parlato di José Boto, Ex Shakthar Donetsk e Paok Salonicco che pochi minuti fa è intervenuto in diretta Twitch su TVPLAY.

Ha confermato le voci, o almeno non le ha smentite, e ha anche detto che un giorno gli farebbe piacere arrivare a lavorare in Italia visto che al “momento ho lavorato solamente in club non di alta fascia”. Beh, forse la Roma ci potrebbe pensare qualora non trovasse un accordo con Pinto, o per meglio dire i Friedkin decidessero di non rinnovare quel contratto in scadenza. Però adesso la realtà è un’altra. Il passaggio molto interessante è stato quando è stato chiesto al direttore sportivo quale allenatore avrebbe cercato di portare alla Roma qualora si fosse chiuso l’accordo con i giallorossi. La risposta è stata netta.

“Avrei cercato di portare De Zerbi alla Roma”, le parole di Boto

“Avrei cercato di portare De Zerbi, che è un genio assoluto del calcio. Dovunque fossi andato avrei cercato di portare lui. Top assoluto” ha detto José Boto, che ha lavorato appunto con il tecnico italiano in ucraina. E allora “non dormiva la notte per chiudere l’operazione” ha spiegato Daniele Trecca, che ha chiesto appunto della Roma al dirigente sportivo.

Insomma, c’è stato un momento in cui le cose si sarebbero potute incastrare in maniera diversa e magari in questo momento, al posto dello Special One sulla panchina dei capitolini, ci sarebbe potuto essere l’attuale allenatore del Brighton. Sul suo nome, comunque, andando a vedere sui social quello che si dice, i tifosi giallorossi sono molto divisi. Da queste parti, com’è giusto che sia, quello che conta è il risultato.