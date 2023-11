Formazioni ufficiali Slavia Praga-Roma: nuovo forfait, Mou lo manda in tribuna

Formazioni ufficiali Slavia Praga-Roma, ecco le scelte di Mourinho in vista del match in Repubblica Ceca che potrebbe chiudere ogni discorso qualificazione

La Roma tra poco scende in campo in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga in un match che arriva a tre giorni dal derby contro la Lazio in programma nel tardo pomeriggio di domenica allo stadio Olimpico. Non ci pensa (forse) Mourinho alla stracittadina. Di certo ieri ha risposto alle parole di Sarri, alzando maggiormente la tensione per una sfida che può decisamente valere tanto.

Ma dalle 21, più o meno di stasera, ci sarà tempo per pensarne, adesso l’obiettivo dei capitolini è quello di chiudere il discorso qualificazione centrando quella che sarebbe la quarta vittoria in altrettante partite del cammino europeo. Di fondamentale importanza, per evitare lo spareggio contro chi scenderà dalla Champions League, chiudere al primo posto nel girone. Così da evitare altre due match da dentro o fuori.

Formazioni ufficiali Slavia Praga-Roma, le scelte di Mourinho

In ogni caso ecco quelle che sono le scelte del tecnico portoghese in vista del match di questa sera. Confermata la coppia d’attacco Belotti-Lukaku, con El Shaarawy che gioca a sinistra anche per via dell’attacco influenzale che ha colpito Zalewski negli ultimi giorni. Il giovane esterno non è nemmeno in panchina.

In campo non ci vanno né Cristante, né Renato Sanches e nemmeno Dybala dal primo minuto: un occhio di riguardo vuoi o non vuoi va anche dato al derby di domenica. Ma questo ovviamente non preclude nulla alla Roma, che è alla ricerca com detto di quella che è una vittoria fondamentale per il proprio cammino europeo.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorrente, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Belotti, Lukaku.